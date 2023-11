‘Rambo‘ de León rompe en llanto: su despedida, duros momentos y el Mundial-2010

Tegucigalpa, Honduras.

Después de tantas glorias en el fútbol Julio César ‘Rambo‘ de León tendrá su despedida oficial y será el próximo 14 de diciembre en el estadio Nacional Chelato Uclés a partir de las 7:30 de la noche. Durante el lanzamiento del evento de la despedida del ‘Rambo‘ que se llevó el hotel Holiday Inn de Tegucigalpa, el futbolista estuvo acompañado de Milton ‘Jocón‘ Reyes, Gabriel Balladares y Jorge Paz, que son los encargados de organizar el evento. El futbolista hondureño al momento de anunciar su despedida no pudo contener sus lágrimas, luego de recordar su duro camino para llegar a jugar a la par de grandes estrellas del fútbol internacional y vestir la camisa de la Selección de Honduras. “Estoy agradecido y emocionado por esta despedida, espero que la disfruten todos”,fueron las primeras palabras de ‘Rambo‘ de León. Al momento que se le consultó por la iniciativa de despedirse del fútbol y lo que le ha costado. “Estos cabrones no me aguantaban y me decían que me despidiera y lo hago de una manera muy linda. Espero que para los jóvenes sea una motivación para salir adelante, el caso de ‘Jocón‘ y a mí nos tocó pedir jalón en camiones de chanchos. Quiero despedirme de la mejor manera y gracias a las personas que me dieron dos pesos para irme en bus, le lustré los tocas a varios para que me los prestaran”.

‘Rambo‘ destacó la gran carrera que ha tenido. “Triste por despedirme, pero son 27 años de carrera y motivo de alegría que di lo mejor, cada gota de sudor y jugar a la par de gloria en la selección. Yo amo entrenar niños y hago que se diviertan, le hago hacer juegos para que no pierdan la esencia”. También confirmó que busca prepararse en Italia. “Yo me quería marchar para Italia para sacar el curso de entrenador allá, ellos querían que fuera a Río Calabria, ellos dicen que yo me merezco por todo lo que di allá, soy ciudadano honorario y les dije que esperaba hacerla acá primero y luego ver”. Sobre la presencia de las figuras que estarán en su despedida. “Habrá buenas figuras, ya verán que varias personas lo van a contactar a él (Jorge Paz) para venir. Gracias a Dios me tienen cariño, vendrán grandes figuras”. También aprovechó para agradecer el apoyo de la presidente de la República. “Agradecer a doña Xiomara (Castro) por apoyar con el estadio de primer mundo, Mario Moncada que está colaborando, el Morazán no está listo, el Olímpico ocupado y el Excélsior no da para eso”.

EL DOLOR POR SU AUSENCIA EN SUDÁFRICA 2010

Julio César ‘Rambo‘ de León no pudo contener las lágrimas al momento de recordar lo duro que fue su carrera al no poder estar en un Mundial. “Fue muy difícil no verme jugando con la 10 para Honduras, pero di todo por ustedes y por cada rincón que querían ser Rambo de León. Yo vi flamear mi bandera en un Mundial, eso es lo que quería”.

Y agregó: “Recuerdo cuando agarraba los cocos y hacía six sax con las ramas, me sentaba en la playa, miraba el horizonte y decía “voy a llegar con la ayuda del señor”. Mientras se secaba las lágrimas, a ‘Rambo‘ se le consultó por el mejor gol en su carrera: “El momento más lindo fue cuando estuve en Miami jugando la Copa Oro, donde le jalé los tacos a Pineda Chacón, el agua a Cristian Santamaría”. Al recordar el duro momento de su padre y los regalos de su padre se volvió a quebrantar: “Me tocaste lo más profundo, cada año no era fácil para mí, el único regalo que recibía era de la portuaria de mi papá, los demás niños recibían tres o cuatro, pero le daba un beso a mi padre y le decía que lo amo. Lo más importante fue que me dio la vida, me ayudó con la escuela, no fue ese soporte que esperaba, pero lo amo y lo amaré. Yo tuve una infancia muy difícil y gracia a mi madre completé muchas cosas en mi vida. No teníamos mucha comida en la mesa y hasta los frijoles de la olla me lamía”.

LEYENDAS HONDUREÑAS QUE ESTARÁN PRESENTES

‘Rambo‘ de León agradeció por el acompañamiento en su lanzamiento de despedida y espera tener el respaldo de la afición de Honduras el próximo 14 de diciembre en el estadio Nacional Chelato Uclés.