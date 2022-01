Rafael Villeda habla de la salida de Troglio, llegada de Lavallén, la Selección y la idea con ‘Bolillo‘ Gómez

Claro, nos despedimos el día de la final en el camerino porque esa misma noche se vino a Comayagua para salir a la mañana siguiente de Palmerola, yo me quedé en SPS y quedamos de vernos de nuevo a principios del mes de enero. Él regresaba el 30 de diciembre a Miami con su familia y el 2 estaba en Tegucigalpa. Fue una sorpresa.

Al día siguiente, después de haberme aislado, estaba de viaje en el hotel, recibí la llamada del profesor que me comunicó la oportunidad que se le estaba presentando y lógicamente desde el punto de vista del Olimpia y la posición que ostentamos no fue una buena noticia.

No fue fácil, le soy sincero. Coincidió con los primeros rumores en el mismo día que me di cuenta que estaba positivo de covid.

¿Qué les llamó la atención de Lavallén y por qué cree que es el indicado?

Varias cosas. En lo deportivo me pareció interesante de que haya tenido una buena cantidad de tiempo en México, eso de alguna y otra manera nos acerca a nuestra zona de conocer la Concacaf. Segundo, nuestra intención era tratar de tener un entrenador que mantenga la idea de lo que teníamos con Troglio, con experiencia dirigiendo en Argentina y experiencia en la Libertadores y Sudamericana.

¿Pidió refuerzos extranjeros Lavallén?

No, la verdad que no hasta el momento. Nos preguntó cómo estaba el plantel, si iban a haber salidas y llegadas. Hablamos de Bryan Moya, que estaba entrenando y que nos había dado su deseo de quedarse; de Boniek García y de algunos jugadores que han sido cedidos, pero no hablamos en ningún momento de refuerzos extranjeros, solo la renovación de Yustin Arboleda que ya estaba establecida.

¿En ningún momento se mencionó Maynor Figueroa?

Pues yo en lo personal no he conversado con el profesor Lavallén sobre el tema de Maynor Figueroa. Desde hace algún tiempo sí hablamos con Maynor de la posibilidad, pero entiendo que él está esperando si puede salirle una posibilidad en el extranjero y ahora está concentrado con la Selección y veremos qué sucede.

¿Qué exigencias le ha dado la directiva a Lavallén?

Obviamente está consciente de lo que representa la institución, que debemos aspirar a ganar el campeonato local, no tenemos torneo internacional y toda la meta está concentrada en ganar el torneo de casa.

Con la llegada de Bryan Moya y Boniek García, ¿los pone favoritos al penta?

(Risas). Son buenos jugadores que vienen a reforzar el equipo que terminó muy bien el torneo pasado.

Es un torneo donde hay equipos con buenas posibilidades de evitar el penta y se han reforzado bien, o siguen por el mismo camino. Será un torneo disputado, pero esperamos lograr el ansiado pentacampeonato que toda la afición olimpista está soñando y sería la primera vez en Liga Nacional, nos motiva y pondremos todas las ganas para poder lograrlo.

¿Se complicó la situación con la Selección Nacional?

Teníamos esperanza, pero las cosas no salieron, se complicó la eliminatoria y siento que hay que tratar de cerrar de la mejor manera posible. Sigo creyendo que hay un buenos jugadores.

¿Al ‘Bolillo‘ Gómez se contrata pensando en la siguiente eliminatoria?

Sí, la idea era obviamente sacar estos partidos porque habían dos juegos en casa ante Panamá y Costa Rica para seguir aspirando en la clasificación, pero éramos consientes de que el camino era difícil y había que planificar para el siguiente Mundial.

El profeso Gómez estaba interesado en un proceso largo y en ese sentido se tomó una buena decisión. La experiencia del profesor Gómez será importante para nuestra Selección y para la clasificación al siguiente Mundial.