Edson Arantes do Nascimento, más conocido como Pelé, fue hospitalizado de emergencia este miércoles en su natal Brasil por graves problemas de salid.

Pelé, que en octubre agradeció por estar mejor de salud a sus 82 años, se operó el año pasado de un tumor en el colon detectado durante una batería rutinaria de exámenes.

Desde entonces es sometido a un ciclo de sesiones de quimioterapia que le ha obligado a pasar por el hospital varias veces para seguir de cerca su evolución.

La salud de Pelé se ha deteriorado en los últimos años también por otras causas, como problemas en la columna, la cadera y la rodilla, que han reducido su movilidad y le han obligado a pasar por el quirófano, además de sufrir alguna crisis renal.

Ello ha reducido de forma drástica sus apariciones públicas, aunque se mantiene muy activo en redes sociales.

LEYENDA

Pelé se convirtió en leyenda del fútbol tras conseguir alzar tres Copas del Mundo y llevar a la selección de Brasil a ser el mejor de todos hasta el día de hoy.

A pesar de tener sólo 17 años y de estar lesionado, Pelé participó de su primera Copa del Mundo y lo hizo de manera magistral. Tras perderse los dos primeros partidos, el del Santos debutó en la victoria por 2-0 ante la URSS y junto a Garrincha le avisaron al planeta lo que se estaba por venir.

Ante la durísima Gales, la estrella naciente hizo el gol del triunfo para llegar a las semifinales y enfrentarse a la Francia del letal Fontaine, sin embargo fue el brasileño el que se destacó con un hat-trick. En la gran final ante los locales, Pelé jugó un partidazo, anotó dos goles y le dio la Copa a su país.

En 1962 Pelé jugó en Chile, con 21 años, su segunda Copa del Mundo. Brasil, que era el vigente campeón, llegaba como favorito pero por el exceso de partidos jugados, al crack brasileño se le diagnosticó un esguince inguinal, lo cual hizo que sintiera punzadas en el músculo abductor.

En el segundo encuentro, ante Checoslovaquia, su ingle no daba más pero como no había sustituciones para la época, debió permanecer en el partido cojo. El Rey no jugó ni un partido más en ese Mundial pero Garrincha tomó las riendas y guió a la Verdeamarela al bicampeonato

Pelé encaró su camino a ser leyenda viva en el Mundial de México 70. En el partido final, sacó a relucir toda su magia y guió a Brasil a una contundente victoria ante Italia por 4-1.