¿Pedro Troglio al Saprissa? Lo que dicen en Costa Rica sobre el DT de Olimpia

Cabe resaltar, que esta no sería la primera vez que se relaciona a Troglio con el Saprissa, ya que hace unos meses fue vinculado con el club tico.

”No, no, al Saprissa no, es un club fantástico, Herediano y Alajuelense también, son clubes bárbaros. No puedo no reconocer a los grandes equipos, pero nunca he tenido esa ilusión”, dijo en su momento Troglio al periodista Gustavo López en Tigo Sports Costa Rica.

Sin embargo, ahora el panorama es un poco diferente, ya que Troglio en agosto anunció que se marcharía en diciembre como DT de Olimpia, de no cambiar su decisión, los Morados lo podrían contratar a partir de enero del 2025.