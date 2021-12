Pedro Troglio no ocultó su tristeza por tener que dejar al Olimpia; sin embargo el dirigir al San Lorenzo es una enorme satisfacción ya que volverá a estar en su país natal Argentina.

En entrevista a Fútbol a Fondo, el estratega argentino se pronunció sobre su adiós del fútbol hondureño en donde ganó cuatro títulos de forma consecutiva.

“Dirigir a un equipo de Argentina es un placer muy grande, pero fue tan grande lo que se forjó en el Olimpia que costó mucho, ya cuando tenía que hablar con Rafa Villeda y con Osman Madrid, me costó mucho. Me han llamado mucho, no he podido contestarle a todo el mundo que me ha escrito de Honduras y de Argentina. La idea era seguir hasta que apareció esto, y cuando surgió hubo situaciones que se analizaron”, comenzó diciendo.

Y añadió: “El caso de los profes, en dos años y medio vieron a la familia tres veces, creo que se hizo un corte para volver a ir y dejar una puerta abierta. Fue una decisión muy difícil y sinceramente que nos dolió mucho por el amor que le hemos tomado a los dirigentes, a los jugadores, a la hinchada y a toda la gente que estuvo al lado nuestro”.

Una de las interrogantes que muchos se hacen y que se le consultó a Pedro Troglio fue sobre la posibilidad de llevar a futbolistas hondureños al San Lorenzo.

“Lógicamente no ahora de inmediato porque el primero de enero me voy a Honduras a buscar mis cosas y el dos vuelvo y a arrancar pretemporada. El equipo en cuanto a extranjeros está completo pero pienso que con el andar del tiempo hay jugadores hondureños que tranquilamente pueden venir al país y seguramente trataremos de hacerlo”, puntualizó.

Troglio indicó que tenía el sueño de seguir haciendo historia al frente del Olimpia ya que para el 2022 tenía la oportunidad de conseguir cinco títulos consecutivos.

“Uno soñaba con la posibilidad de un Pentacampeonato porque parece más cercano hoy pero nadie hubiera imaginado que podríamos haber empezado a luchar por un penta, pero creo que lo van a conseguir igual. Sé que voy a volver”, analizó.

¿Recomendó un técnico para Olimpia? fue otras de las interrogante a lo que el DT respondió de forma categórica.

“No, yo puedo opinar de cómo son como personas pero no tácticamente, porque es muy difícil aconsejar gente porque te sale mal. Hay muchos técnicos pero no sé el club en qué está orientado, si contratar alguien del país o alguien de afuera. Rafa lo tendrá bien en claro y él sabe que si necesita algún consejo se lo puedo dar. No es fácil agarrar al Olimpia, es Tetracampeón y tiene un equipo bárbaro con jugadores que la rompen, así que el que llegue tendrá la posibilidad de pelear por el Pentacampeonato que es lo que la gente quiere”, dijo.