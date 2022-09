Pedro Troglio reveló quién podría ser el sustituto de Edwin Rodríguez y adelantó el 11 titular contra Diriangén

-CONFERENCIA-

¿Qué espera de Diriangén en este partido de vuelta?

Esperamos el mismo partido que tuvimos allá, complicado, con un equipo que juega muy bien. Para mí es un buen equipo, el último tricampeón del país, es un rival difícil.

Tenemos que ganar, porque de obtener el triunfo y pasar suma para la tabla desde los octavos de final. El otro día un periodista dijo: “Por qué no puso a los mismos futbolistas que jugaron en Nicaragua y deja de lado...” La sumatoria de los partidos desde octavos de final, hay un tabla especial, que es la que garantiza la localía como segundo partido, entonces hay que darle importancia a todos los juegos aunque hayas ganado 10-0 en la ida.

Tomando en cuenta el 4-0, ¿cómo visualiza el partido?

Espero un equipo que va a venir con todo de entrada, con un esquema parecido al del segundo tiempo y para nosotros es un partido importante porque hay una tabla para sumar, que tiene que ver con las localías de las futuras ediciones, y además porque va a estar lleno y nos debemos a la gente. Tenemos que hacer como que el partido estuviera 0-0.

¿Cómo toma la salida de Edwin Rodríguez y ya tiene claro qué jugador va a tomar ese lugar que deja?

Lógico que perder un jugador como Edwin Rodríguez en medio de la temporada definitoria es duro, pero ya sabemos que el club necesita exportar, que el jugador necesita avanzar y eso uno lo sabe desde el primer día que tomas las riendas del Olimpia, no hay quejas, hay que aceptarlo y desearle lo mejor.

En cuanto a los jugadores que pueden jugar por ahí, está Chirinos, Pinto y Josman Figueroa. Tenemos que ver también posibilidades con un Boniek García, Jorge Álvarez, Yan Maciel, hay que ver si toca cambiar el esquema. Eventualmente a veces lo puede hacer Moya, veremos quién se va adaptando mejor a esa posición, es claro que no hay un jugador de la característica de Edwin Rodríguez, pero tenemos que buscar otros movimientos y tratar de encontrar la mejor opción.

¿Nos puede adelantar el 11 titular para el partido de vuelta?

Menjívar, Maylor Núñez, Orellana, Juan Pablo Montes, Gabriel Araújo Carvalho, German Mejía, Boniek García, Chirinos, Pinto, Moya y Bengtson.

¿Cómo está la situación de los lesionados?

Ya están entrenando casi normal, pero necesitan ponerse bien, el jugador que tendríamos a disposición para el domingo es “Mango” Sánchez. Maciel y Arboleda que ya están entrenando van a estar disponible para la jornada después de la fecha FIFA, que sería el partido ante Victoria. Ahí vamos a tener el plantel completo.

Diriangén y sus opciones de clasificar a la Liga de Campeones de Concacaf

Creo que no les da, por la sumatoria que hice y por la diferencia de goles no le da, pero bueno, nosotros no pensamos si le da o no a ellos, nosotros pensamos en nuestro partido y creemos que hay que ganar por respeto a la camisa que llevamos, a la gente que va a estar en el estadio y también por el hecho que pensamos en la sumatoria de puntos para definiciones futuras. Es claro que respetamos al rival.