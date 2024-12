¿Desea enfrentar al Motagua? Troglio palpita la final y revela cuándo se disputará

A nivel internacional se jugó cinco, se ganó una, a dos se llegó a semifinales y en tres se quedó afuera. ¿Cuántas Concacaf jugó? Pude haber jugado seis, pero clasifiqué a tres, son buenos números, en el camino es imposible conseguirlos todos. Tenés que aguantarte las críticas, en estos días pensé que no servíamos para nada, el otro equipo era un fenómeno, nosotros éramos un desastre, esto es Olimpia, no siempre vamos a tener un partido así, cuando Olimpia tiene un mal partido hay que aprovecharlo. Tengo jugadores que no te perdonan, hoy quedó demostrado.

No tengo predilección por nadie, hay que jugar con el que te toque. Con todo respeto al Real España, no quiero mofar al Motagua, pero tiene una ventaja importante, ganó 2-0 de visita, pero digamos que tiene un porcentaje importante de la clasificación. Tengo sentimientos encontrados, siempre digo que es difícil dejar algo donde te va tan bien, finalmente uno se va porque le va mal, me encantaría poder coronarlo, sería fantástico, es difícil, es duro, vamos a ser todo lo posible para ganarlo, Dios quiera que así sea. Seguramente cuando termine el torneo el día sábado o domingo, ahí va a aflorar el sentimiento de dejar algo que costó mucho armarlo, nos llena de alegría.

¿Qué pasó con Yustin Arboleda y disfruta estos momentos?

Los disfruto en una final cuando termina todo. Hoy pasamos a una final, no es un disfrute, es una obligación, porque si después no la ganas, ¿para que sirve festejar hoy? El disfrute es cuando salís campeón. Lo de Yustin no llegó a salir nada, se estaba acalambrando, prefirió salir en vez de arriesgar algo, no sintió nada, tomamos esa decisión para evitar que le pase algo.

¿Se imaginó ganar tanto con este Olimpia?

Para mí esto ha sido un paraíso, he vivido seis años inolvidables, miles de alegrías, sintiendo el cariño de la gente, sobre todo en tiempo de pandemia en donde estuve ocho meses sin ver a mi familia. Hoy justo miraba videos del 2022 de mis hijos pequeños, hoy son más altos que yo, hay un montón de situaciones, a veces necesitas cortar y estar con la familia, pero si me preguntas sería ideal tener a la familia acá, haberlo tenido todo armado, para mí es una de las alegrías que viví futbolísticamente, es una segunda casa, dejo millones de amigos, dejo negocios, ahora abro otro.

Me dicen si voy a cerrar el restaurante, están locos, vamos a abrir otro en mayo, a fin de mayo vengo a pasar las vacaciones con la familia. Ojalá Olimpia siga ganando, que nunca me necesita, porque si me necesita estoy seguro que vamos a volver.

¿Qué día escogería para jugar la final de vuelta?

Sería más cercano el domingo para jugar en la tarde, de darle la posibilidad a la gente para que se acerque, creemos que va a ser el domingo, no está definido.