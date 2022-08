Pedro Troglio: “A la afición le pido que no tomen represalias ni broncas, que vengan a alentarnos”

Tegucigalpa, Honduras.

Casi 24 horas después de lo sucedido en Guatemala, donde Olimpia logró salir vivo al empatar 2-2 contra el Municipal en un accidentado partido por los octavos de final de la Liga Concacaf, Pedro Troglio respira profundo y piden contar hasta cien. Levanta la mano y pide la palabra ante toda una afición merengue con sangre en el ojo tras los hechos suscitados, primero en las afueras del estadio Doroteo Guamuch Flores y después frente a un arbitraje al que ellos califican de perjudicial. A su arribo a San Pedro Sula, al entrenador cuatro veces campeón con el Olimpia, se le consultó sobre qué nos podía decir después de lo que pasó la noche del jueves, y bueno, comenzó su recital. “La verdad, un partido que es una pena porque habíamos hecho un buen primer tiempo, el juego estaba sobre los carriles normales, se fueron dando las jugadas... las amarillas de (Jerry) Bengtson, la segunda sí es, la primera no porque habló con respeto y siempre lo amonestó, me parece excesiva la roja de Boniek; y si vale esa roja, valen dos planchazos que hay, el penal, es claro que no es penal y goles offside. Montón de situaciones que fueron transformando un partido que estaba cómodo”, suelta el mandamás. “Lo que saco de bueno es que rescatamos un partido jugando con nueve hombres y el equipo la verdad que estuvo a la altura, respondió y defendió un resultado que deja la lleve abierta y con grandes posibilidades”.

Sobre lo que viene en la vuelta y si ve una victoria en el Nacional el próximo juego. “Cuando uno va a jugar un torneo así, qué dice, puede buscar un resultado de visitante y hay que ganar de local y fuimos y tenemos dos goles de visitantes, entonces ahora dos empates son favorables (más opciones de pasar a cuartos) y después intentar ganar. La verdad que quedamos conformes porque pudo haber sido peor”. Es posible que la afición crea que hay una campaña cuando Olimpia llega a estos torneos. “La verdad no quiero pensar esa locura, lo que sí es que escucho que hay como una campaña que empiezan a hablar de miedo a venir acá y la verdad no, no le pasa nada a nadie, al contrario, acá se les brinda el estadio”, dice Troglio. Pero todavía está muy fresco en su mente que, “allá nosotros fuimos y no nos dieron el estadio, llegamos, el home club tiene que esperarnos con toallas y no había nada; nos dejaron una hora en medio de una hinchada del Municipal afuera de la puerta y nosotros no nos quejamos de nada, entramos media hora antes de que comenzara el partido y acá no va a pasar nada, nosotros vamos a un partido de fútbol, le pedimos a la gente que no cometamos equivocaciones, que nos acompañen por favor, pero con el aliento nada más”. Ojo, ante cualquier mala interpretación, el técnico del más popular deja muy claro que, “también los jugadores y el cuerpo técnico del Municipal se portaron muy bien, fue un partido de fútbol intenso nada más, así que vengan todos tranquilos porque esto será un partido de fútbol nada más”, les adelanta para darles tranquilidad.