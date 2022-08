Pedro Troglio: “La capacidad de ganar siempre está porque es un equipo acostumbrado a reinventarse”

Respecto a su plantilla denotó que es poco el discurso que reitera puesto que maneja un grupo de jugadores que le conocen a la perfección, una sintonía clave para el buen funcionamiento en donde no permite que nadie no muestre esfuerzo.

“Ellos saben lo que me gusta y que no...y han sido leales conmigo, ya no tengo que hablar lo que he dicho en dos años y medio; saben que no negocio el esfuerzo, hoy estuvimos imprecisos, pero es normal para el primer partido. Esto recién empieza pero era una parada difícil para comenzar”, soltó.

Pese a la victoria dejó en manifiesto que “es un mensaje claro y muy buena base para nosotros. A veces en la victoria uno no aprende nada porque cree que se las sabe todas y cometen equivocaciones; a veces perder y no salir campeón viene bien para darte un nuevo año de realidad para trabajar y darte cuenta que nada es fácil, es muy difícil y este torneo será durísimo”

“Hemos sorteado un rival difícil que por nada lo vamos a tener lejos, creo que siempre lo vamos a tener cerca”, cerró.

Otras frases: “No me importa lo que hayan hecho el semestre pasado, yo conozco lo que puedan aportar”

Sobre Yan Maciel: “Nos va a dar muchísimo, tengamos en cuenta que desconoce nuestro fútbol y hoy encontró una temperatura inadecuada en una cancha dura. Creo que su andar por este torneo será productivo, nos puede dar ese salto de calidad”.