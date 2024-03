¿La razón? La molestia de Troglio pese a romper el récord invicto

No obstante, el entrenador de los merengues no se marchó del todo contento, pues se superó esta marca tras haber empatado sin goles frente al Victoria en su visita a La Ceiba por la fecha 9 del Clausura 2024.

“Fue un partido donde tuvimos todas las situaciones de peligro salvo a un remate de tiro de esquina que fue la única llegada del Victoria. Tenemos que entender que los equipos ahora nos juegan distinto, con cinco defensores y a veces hasta 10 personas dentro del área”, comentó el Rulo en conferencia de prensa.

“La cancha no ayuda, es una pena porque es un hermoso estadio, no lo hago con ánimos de criticar, pero deberían de meterle un poquito de ganas a la cancha porque no se puede jugar al fútbol así. No es una excusa, sacamos un empate, nos pusieron extrañamente a jugar a las 3 de la tarde, así como nos cambiaron un juego ante Marathón que estaba para las 7 de la noche. No hay ningún problema, nosotros tenemos la ventaja de tener un buen plantel, así que está bien que quieran equipararse de alguna manera, pero hago las recomendaciones para el fútbol hondureño”, dijo Troglio.

El técnico del Olimpia aseguró que “me voy contento, no por el récord, sino por el partido que hicimos, merecimos ganar, pero erramos goles bajo del arco. Estoy tranquilo, esto es largo, no importa lo que pasa hoy, sino lo que sucede en mayo”.

Erick Rodríguez, jugador panameño del Victoria, se refirió al clima del partido como un horario “inhumano”, a lo que Troglio hizo hincapié.

“Bueno, y te lo dice un jugador que está acostumbrado acá. Hay que copiar las cosas buenas del mundo, no las malas, pues en ninguna parte se juega con calor antes de las cinco de la tarde. Acá una vez jugamos una final a las 11 de la mañana para sacar ventaja, y eso está mal, la ventaja se saca dentro de la cancha con el esquema que hizo el profesor (Salomón Názar) hoy que fue muy bueno, puso a 10 personas a defender en una cancha donde pica mal la pelota. Es un buen resultado para el Victoria, para nosotros no, solo sirve para el récord”, cerró Troglio.