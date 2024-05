La historia de cómo llegó Troglio a Honduras, ¿quién lo llamó?

Celebraba el cumpleaños de Pedrito

Olimpia venía de seis torneos seguidos (tres años) sin saborear una copa y Osman se tomó el atrevimiento para tentar a un adiestrador de reconocido cartel en su natal Argentina.

“Me llama Osman y me dice: ‘Mire, yo soy el gerente del Olimpia, ¿usted vendría a dirigir a Honduras?’. Cuando me preguntó, yo le dije: ¿Y por qué no iría a Honduras? Económicamente no era mejor que en Argentina”, rememora el originario de Luján, Buenos Aires.

Así se empezaba a cocinar el fichaje del adiestrador que llegaría para marcar una época en Olimpia y en el balompié catracho. Las vitrinas blancas estaban ávidas de copas.

Presentado en junio de 2019

“Empecé a googlear el club y miré que las finales que perdía con Motagua no es que las perdía mal, si no que era parejo. Me sentí cómodo desde el primer momento”, cuenta el estratega.Tras los procesos sin corona de Carlos Restrepo, Nahúm Espinoza y Manuel Keosseian, Troglio arribaría para instaurar una dictadura a punta de títulos.

El 20 de junio de 2019 era presentado como técnico del Albo por parte del presidente del equipo, Rafael Villeda, y a partir de allí el Rulo contaría sus torneos por coronas. Su corta partida del León cortó la racha de Olimpia de tres consagraciones al hilo, pero tan solo un semestre fue suficiente para demostrar que Troglio y Olimpia estaban hechos el uno para el otro.

Retorno invadido de gloria

Su regreso en junio de 2022 fue en la misma tónica de su primera etapa. Pedro siguió demostrando que el blanco es el color que mejor le queda.

Además de una Copa Centroamericana y de múltiples récords, Troglio ganó los siete torneos domésticos dirigidos en Honduras y hoy está a la puertas de su octava estrella. ¡Toda una hegemonía!

El 3-1 de la final de ida ante Marathón lo tiene con una mano en la copa número 38 del León y su novena coronación como entrenador del Rey de Copas...