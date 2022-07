Pedro Troglio sobre si Motagua es favorito al título: “Somos muchos los candidatos para salir campeón”

¿Habrá rotaciones otra vez con usted?

“Yo cambiaba y ganábamos todos los partidos, el torneo pasado Lavallén perdía un partido y lo mataban, eso es así. Nosotros salimos campeones y comencé a dar continuidad a los jugadores hasta el final, al principio los jugadores me demostraron que podían jugar y que yo tenía variantes. Ahora iremos viendo, tenemos un torneo que arranca difícil, a partir de la segunda jugamos cada tres días, ahí veremos cómo se va dando todo porque luego comienza la Concacaf, tienes que tener a los jugadores al 100 por ciento”.

¿Dónde jugará Olimpia tras el cierre del estadio Nacional?

“Estamos viendo la posibilidad de jugar en San Pedro Sula. En Comayagua sería jugar contra los equipos de San Pedro y La Ceiba. Hemos ido a ver la cancha de Comayagua y han hecho un gran trabajo, han levantado todo y el terreno está muy bueno, ojalá lo puedan mantener”.

El tema de Benguché

“Tiene que arreglar un tema contractual en Uruguay y volver. Se va a quedar y tiene que pelear como todos los demás”.

Jugadores de las reservas

“Van a tener oportunidad, tengo que sumar minutos. Soy uno de los que no está de acuerdo con la bolsa de minutos, me parece que se está forzando tiempo para los jugadores, cuando los futbolistas están para jugar, llegan y juegan, el que es bueno juega. No hay que forzar tiempo. Poner un joven de 17 o 18 años en Olimpia, donde hay mucha presión, me parece que es forzar. El “Kun” Agüero debutó a los 17 años, Messi a los 16, Maradona a los 16, el bueno debuta antes y otros debutan a los 19 o a los 22 se vuelven figuras, pero bueno, hay muchos jóvenes para sumar minutos”.

Yan Maciel

“Es un jugador de un cambio de ritmo interesante, parece un jugador lento y no lo es, con la pelota en los pies tiene muy buen dinámica, tiene buen remate, crea ocasiones de gol, se equivoca muy poco, es un jugador interesante, trabaja para el equipo. Tiene una salida elegante”.

¿Cómo hará con tanto jugador bueno en el mediocampo?

“Trataré de dejarlos a todos medio contentos, es difícil, es un tema que ha pasado a lo largo de los años en los que he dirigido, no siempre todos van a estar felices, algunos van a estar más felices que otros, este es un equipo grande y los que juegan en los equipos grandes saben que esta es la situación y si no tenés que pedir la rescisión a fin de año e irte a un club donde puedas jugar, esto es así. Todos quieren estar aquí y si así lo quieres debes aguantar”.

¿Cómo ve la competencia en el torneo?

“Lo veo bien, me gusta el campeonato, lo veo fuerte a todos los equipos y va a ser un torneo duro, me gusta que el fútbol hondureño ha cambiado desde cuando llegué donde no habrá dos o solo cuatro equipos en la pelea, sino que habrá más”.

¿Motagua es favorito?

“Yo no digo que Motagua sea el favorito. Para mí el favorito es Motagua, Olimpia, España, Marathón, Vida, el Victoria también peleó, favoritos hay más que nunca. Motagua es el último campeón, entonces claramente uno tiene que que intentar ganarle para que no repita, pero somos muchos los candidatos para salir campeón”.