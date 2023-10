Oficial: Olimpia confirma la salida del ‘Patón’ Mejía

‘Patón’ Mejía debutó con la camiseta del Olimpia el 17 agosto del 2014 en Siguatepeque en un empate (1-1) del viejo león ante el Parrillas One y fue Héctor Vargas quien lo sacó a la palestra del fútbol hondureño.

Ayer, después del partido entre Olimpia y Victoria, Pedro Troglio, técnico del club albo fue categórico al revelar que el jugador le había pedido salir del equipo ya que no se sentía cómodo.

”Patón Mejía me manifestó que se quería ir, su deseo es rescindir el contrato y yo le di el ok y después de eso no sé nada más. Si quisiera volver al equipo no lo acepto más, somos gente grande ya; tengo 35 jugadores y no le puedo lugar a todos”, manifestó el estratega argentino.

El jugador de se va del Olimpia después de 9 años, en los que conquistó 12 títulos, nueve de Liga Nacional, dos de Concacaf y uno de Copa.