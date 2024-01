Olimpia no quiso dejarlo ir y ahora Troglio lo manda a entrenar solo

“En la iniciativa nuestra era que se quedara, lo que pasa es que empezaron a llamarlo de todos los clubes y lo volvieron loco y lo equivocaron. Los equipos deben llamar al presidente del club donde juega el futbolista, capaz le ofrecieron más dinero y el jugador pertenece al Olimpia, por lo que el presidente tomó la decisión que no se cede a José García”, dijo en primera instancia el técnico Pedro Troglio sobre esta situación.

Y agregó: “Después si el jugador está desconforme y no quiere jugar, pues entrenará aparte porque es importante para nosotros. Capaz los equipos se enojen, pero Olimpia es el que paga la ficha del jugador cuando lo presta, salvo al Real España que se hizo cargo de todo con Moya. Cuando el Olimpia presta 10 jugadores gratis, alguna decisión pueda tomar”.

Troglio aseguró que no habrá más salidas en el León salvo a dos futbolistas jovenes que salieron cedidos al Vida que son Raúl García y Félix García.

“Los jugadores piden salir de Olimpiaes porque quieren jugar. Si me preguntas a mí, me quedo acá, sobre todo si antes tuve un semestre donde fui tomado en cuenta, voy a seguir peleando y no me volveré loco si no juego en un torneo, ahora si llevo un año o dos sin jugar y que haga el mismo camino que hicieron los Pinto, Benguché y Pineda, eso lo veo bien. Cada uno está en su derecho, yo creo que lo mejor es quedarse en Olimpia, pero entiendo a los jugadores que en un año o año y medio los he puesto poco. Por ejemplo, vino Jack Jean Baptiste y jugó dos partidos y se quiso ir, yo me quedaría a pelear seis meses más para ganarme un lugar, pero cada jugador tiene sus necesidades”, profundizó Troglio.