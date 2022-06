‘Muma’ Fernández habla del “calvario” que vivió en México y le apunta al título con el Vida

Después de cinco meses el futbolista hondureño Carlos “Muma” Fernández, decidió revelar la verdad detrás del acto de racismo que sufrió en el Venados FC de la Liga de Expansión MX, un hecho que lo orilló a tomar la decisión de rescindir su contrato después de haber disputado cuatro partidos.

Desde ese entonces, el atacante de 30 años no se había pronunciado oficialmente sobre el incidente, pero hoy aceptó en conferencia de prensa para el Vida que sí hubo palabras desfavorecidas de parte de Jorge “El Chatón” Enríquez, uno de los compañeros implicados.

”Fue un momento desagradable, yo tenía abiertas las puertas en otros clubes en México, no me competía agravar el problema, por eso me quedé callado, pero sí fue un acto de racismo”, confesó Carlos Fernández.

Ante ello agregó que “a mí me han enseñado que no tengo que sentirme menos que nadie, tuve carácter para rescindir, a pesar de todo el calvario que viví en esos cuatro meses, pero no me arrepiento. Dios abre puertas y ahora tengo la oportunidad de hacer las cosas bien”.

Después de esta situación ‘Muma’ retornó al fútbol hondureño para ser fichado por el Vida, pero no pudo jugar ningún partido oficial debido a un fallo de la FIFA en su inscripción (tercer club en un año natural).

RETO COCOTERO

Ahora que ya estará habilitado para jugar, el oriundo de Triunfo de la Cruz, alabó los nuevos fichajes que llegaron al equipo y dejó en claro que quien se relaje, perderá su puesto.

“Los jugadores que se fueron harán falta, pero han venido otros muy buenos a reforzar lo que tenemos. Va a haber una competencia linda, más que todo con los volantes. Llegó Rembrandt Flores, vuelvo yo, Alexander Aguilar, Marcelo Canales, Marvin Bernárdez... tenemos equipo para pelear por el campeonato. El que se duerma perderá el puesto”, alzó.Además, mandó un mensaje de advertencia para el resto de los clubes con la proyección del conjunto cocotero en la ofensiva.”Varios clubes han visto que Vida tendrá jugadores importantes en ataque, estaremos para grandes cosas”, cerró.