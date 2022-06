Carlos ‘Mango’ Sanchéz fija su objetivo luego de fichar con Olimpia: “Aquí se pelean campeonatos”

Sánchez reveló los detalles de cómo fue fichado por el cuadro blanco. “Estaba de vacaciones y me llamó Carlos Will Mejía para ver cómo estaba el tema contractual con el Vida, le dije que tenía seis meses, pero ya no tenía ganas de seguir porque había tenido un incidente y decidí hablar con la directiva para rescindir el contrato y salir lo más bien del equipo”.

El “Mango” se unió a la pretemporada que realiza el Olimpia en Tela y dejó claro que su objetivo es poder ser titular en el equipo de Pedro Troglio.

“Estoy agradecido con el Olimpia por darme la oportunidad de venir a este gran club y espero prepararme para ganarme un puesto en el 11 titular. Aquí se pelean campeonatos y quiero estar listo para dar lo mejor”.

Y agregó: “En Olimpia siempre hay presión, es un equipo que está diseñado para pelear campeonatos y estoy tratando de prepararme bien para estar estar a la altura del club y darle alegría a la afición”.

Tras su paso fallido en el Motagua, Carlos Sánchez considera que este momento es diferente y espera no defraudar a la gente del Olimpia que confió en sus servicios.

“Cada oportunidad es diferente, creo que ahora he trabajado bien, hice bien las cosas en el Vida que me llena de confianza. El profesor ha platicado conmigo y en el camino a base de entrenamiento me va ir diciendo lo que quiere que haga. Yo estoy con toda la disposición de aprender, crecer y estar listo para cuando llegue la oportunidad”.

Además, el jugador reveló cómo fue recibido por sus nuevos compañeros. “Los compañeros me recibieron de buena manera y eso lo hace entrar en confianza y el cuerpo técnico me ha dado la confianza. Ahora solo queda trabajar para rendir al máximo en el club”.

Ante ciertas críticas de aficionados del Olimpia por su edad, el jugador es claro y les manda un mensaje claro de la manera que los convencerá.

“Con trabajo y mucho sacrificio en cada partido espero estar a la altura y dar mucha alegría. Vengo con la convicción de quedar campeón. Olimpia siempre se diseña para lograr los títulos”