Tegucigalpa, Honduras.

Sensato, cauto y con mucha altura ha salido a la palestra pública Eduardo Atala, presidente del Motagua, que se ha abierto ante los micrófonos de Diario LA PRENSA después del descalabro que el equipo ha sufrido en el epílogo de las vueltas regulares del Apertura-2022. Los azules perdieron el liderato del campeonato a manos de un Olimpia que los humilló con un categórico 4-0 y donde, de paso, les exhibió las dos copas ganadas en Liga Concacaf. Don Eddy es claro al aducir que como presidente está molesto con lo que se vivió. El equipo a la Tota Medina se le cayó desde que perdió el invicto contra Real España el 1 de octubre en Tegucigalpa. Desde esa derrota solamente suma un triunfo, que fue a domicilio (0-3) frente al Vida, de ahí no volvió a ganar más. Ver: El dolor del Motagua tras el 4-0 ante Olimpia Eduardo Atala, que es el presidente más ganador en la historia del ciclón, llama a la calma, hace un fuerte llamado de atención y le pide a los futbolistas recuperar la confianza, como también al cuerpo técnico, el cual tiene todo el respaldo de él y de la demás junta directiva. No piensa hacer un cambio de banquillo. Otros temas, en esta amplia entrevista, el jerarca de los azules reveló que sí está pensando en solventar el problema de Rubilio Castillo con el club chino Nantong Zhiyun FC ya que tras recibir una demanda fue suspendido por FIFA. Además, confirmó que están hablando con Kevin López y que el argentino Agustín Auzmendi claramente es un jugador apetecible. LA ENTREVISTA: Después de un 4-0 contra el archirrival Olimpia, ¿cómo está el entorno del Motagua? Sinceramente nada bien. No hay nadie conforme, no hay nadie tranquilo, nadie que crea que es un accidente del futbol esto, es realmente preocupante y no solo el 4-0, sino el partido contra Olancho, el empate ante UPN que íbamos ganando 2-0 y nos empatan a dos y obviamente el equipo viene mal. La pérdida contra Olimpia (en Concacaf) no es que haya una justificación pero habían 11 jugadores intoxicados en ese partido y creo que fue el detonante más preocupante de todos, cinco de ellos jugaron con fiebre, se perdió 1-0 en un partido bastante parejo pero en ese momento teníamos mucha confianza con el equipo y de ahí se fue perdiendo y estamos trabajando en recuperarla porque sabemos que tenemos un buen equipo, sabemos que es un plantel competitivo pero hay una caída anímica. Hay que trabajar duro y ver qué se saca de esta situación. Pero conformidad no hay con nadie porque no es porque estamos en segundo lugar estamos tranquilos. ¿Después del 4-0 terrorífico contra Olimpia qué pasó? Los jugadores se reunieron y hablaron entre ellos, se dijeron sus cosas, no sé qué fue lo que terminaron hablando pero es importante la reacción de ellos. Y la cena el capitán Marcelo Pereira habló con el cuerpo técnico también y nosotros hoy hablaremos con el cuerpo técnico porque ayer no quisimos hablar en caliente todos los temas, y no estamos hablando de cortar a nadie sino de recuperar al equipo, ero sí hay inconformidad y al mismo tiempo una molestia muy fuerte de lo que ha pasado. ¿Qué fue lo que sucedió porque este equipo venía siendo constante y se hablaba del super Motagua de la Tota Medina, del equipo más goleador pero de golpe el equipo cayó? Estamos tratando de almacenar la situación. Llevábamos una primera buena e incluso una segunda vuelta donde posiblemente podría haber sido un torneo de récord en puntos porque Olimpia empataba y perdían y nosotros no aprovechábamos. En las últimas fechas estuvimos hasta cinco puntos arriba de ellos y no se pudo hacer eso. Creo que el partido de Concacaf le dolió mucho a los jugadores porque perdieron esa oportunidad, realmente perdimos todos porque teníamos mucha ilusión de ganar el campeonato de Concacaf y nos dolió esa pérdida, no hay que esconderlo, son circunstancias normales pero eso si afectó en lo anímico pero el equipo debe estar recuperado ya de ese tema, estamos tratando de recuperarlos. Fueron un mes entero de partidos miércoles-domingo luego cuando se dio un paro de la liga en la selección habían ocho jugadores de Motagua viajando, en una semana, de Madrid a Abu Dabi, luego regresaron, llegaron hasta el martes aquí. Decirte qué pasó, no sé, pero estamos buscando la soluciones a lo que haya pasado y la única forma de encontrarlo es hablando y poniendo mano dura en este tema. ¿Hay compromiso de los jugadores? Claro que sí. Alguna gente habla de que los jugadores se están descuidando pero realmente no vemos esos síntomas en el equipo desde hace mucho tiempo. Siempre están temprano en la mañana, todo mundo está presente, llegan a primera hora, nadie pone excusas para entrenar, el preparador físico es muy exigente, la directiva, se pasan monitoreando y no vemos que pasa por ahí por descuidos personales pero pasa por una afectación más general anímica por no haber estado en la final de Concacaf que era uno de los objetivos más importantes que teníamos para este año pero ya pasó y llorar de nada sirve en estos momentos. Lo que sirve es levantar el equipo y seguir adelante, que no sientan que vamos a hacer cambios de cuerpo técnico a estas alturas. Tenemos muchísimos años de estar en esto y no es la solución ya que ese tipo de acciones que se toman al final de cuentas se termina perdiendo el trabajo, más que ganando. Tal vez un cambio hace que un equipo reaccione pero no es siempre, ellos están trabajando bastante bien y esto pasa porque todos tienen que recuperar la confianza.

¿Lee las redes sociales, las críticas y quejas de la afición motagüense? Yo veo las redes sociales y a la gente que cree que no leo nada y que no me importa, está equivocada. Sí me importa, sí leo las redes sociales y sí leo a los aficionados. Estoy preocupado y muy molesto con lo que está pasando pero también mi experiencia me dice que no es reaccionando violentamente a a botar gente ni a salir públicamente a despotricar contra jugadores o cuerpo técnico lo que funciona. Hay equipos en Honduras que eso es normal pero no en Motagua Sí estamos haciendo todo lo posible para levantar al equipo y creemos que lo vamos a levantar, todavía falta mucho, dos partidos más en los cuales tenemos que recuperarnos. ¿Qué tienen que hacer para recuperar terreno en el torneo? Tiene que ser un mejor equipo jugando sin pelota, tiene que marcar más, presionar más, mostrar valentía en cada juego y recuperar la confianza que es lo que necesitamos. No ayuda mucho las redes sociales cuando empiezan a despotricar contra el cuerpo técnico o a los jugadores. De los directivos pueden decir lo que quieran, no hay problema, pero con los futbolistas y técnicos es mejor brindarles apoyo. Motagua necesita ahorita que la afición brinde su apoyo para poder conseguir buenos resultados en este torneo. ¿Hernán Medina sigue hasta el final de campeonato o continuará en el Clausura también pase lo que pase? Con la Tota tenemos contrato hasta mayo del próximo año, hasta final del torneo. Ustedes saben que nosotros no andamos haciendo cambios drásticos de la noche a la mañana, nos gusta terminar los procesos. La idea es darle continuidad todo lo posible a este cuerpo técnico pero no necesariamente va a ser cierto eso porque todo depende de resultados. Un 4-0 contra Olimpia no se puede repetir en la instancia de semifinales o finales o donde lleguemos. Los resultados botan entrenadores, de eso no tenemos ninguna duda, pero nuestro plan es terminar con el profesor Hernán Medina hasta que se venza el contrato y después evaluar la renovación porque creemos que estamos en buenas manos. Hace tres meses la Tota era Pep Guardiola, hoy perdió este partido y otros y es el peor, así es el fútbol, entonces, no se puede trabajar de acuerdo a las emociones. Hubo algún tipo de problema de Juan Bertani, preparador físico, con los jugadores. ¿Es real o especulación? Es primera vez que lo oigo. La relación que el profe Bertani tiene con los jugadores es bastante buena y ellos están más que satisfechos. La diferencia en el aspecto físico del equipo de Diego Vázquez a este es mejor y es notorio. Motagua es el mejor equipo de Honduras sin pelota, y creo que eso es producto de una excelente preparación física y como te dije, en los últimos dos meses ni se ha entrenado porque realmente se ha estado jugando dos veces por semana y jugadores yéndose a la selección y otros enfermándose porque la bacteria fue que les afectó bastante. Entonces casi solo regenerativos es lo que se hace y no trabajos de preparación física y creo que todos los equipos están igual como Olimpia y Real España que estaban en Concacaf. No había oído nada de eso de Bertani, el profe es un profesional y apasionado con su trabajo y con el equipo especialmente. Es la persona que mantiene el estado de ánimo siempre arriba y tiene toda nuestra confianza porque ningún jugador se ha quejado de exceso de trabajos o algo parecido.