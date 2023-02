Messi confiesa cómo es su relación con Mbappé tras Qatar

“Yo estuve del otro lado también, me tocó perder una final del mundo (Brasil 2014) y no quería saber nada que se hablara de eso, de lo que había pasado y nada de lo que tenía que ver con el Mundial en ese momento”, declaró Messi , de 35 años, al diario Olé sobre su reencuentro post mundial con Mbappé en París.

Que Argentina sufriera el gol de Mbappé “en el último minuto, con la jugada que hicieron, no la esperaba nadie, fue terrible”, dijo el capitán del actual campeón de América y del mundo.

En la entrevista, el astro dejó una mínima puerta abierta a llegar a su sexto mundial, en 2026, en Estados Unidos, Canadá y México.

“Por edad me parece que es muy difícil que llegue. Me encanta jugar al fútbol, amo lo que hago y mientras esté bien y me sienta en condiciones físicas y siga disfrutando de esto, lo voy a hacer. Pero me parece mucho hasta el Mundial que viene”, dijo Messi.