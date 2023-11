Messi se destapa: Habla del Barcelona y Cristiano Ronaldo, ¿volverá?

”La Pulga” comenzó revelando que intentó volver al cuadro culé, pero no fue posible por diversos motivos: “Pude haber vuelto, pero no fue así. Fue algo parecido a lo que sucedió en el 2021. Fue muy parecido al tener que irme a París en el 2021”, confesó.

A Messi también le cuestionaron sobre la posibilidad de jugar cedido en el Barça a partir de enero por el parón de los equipos estadounidenses y fue muy contundente: “No hay ninguna posibilidad”, puntualizó.

La entrevista de France Football a Lionel Messi

Rivalidad con Cristiano Ronaldo

“Fue una batalla muy buena a nivel deportivo. Nos alimentamos mutuamente de esta rivalidad, porque ambos somos grandes competidores. También siempre quiso ganarlo todo, todo el tiempo. Fue un momento muy agradable para ambos y para todos los que aman el fútbol. Creo que merecemos mucho crédito por haber podido permanecer en la cima durante tanto tiempo. Es extremadamente difícil mantenerse en la cima durante diez o quince años”.

¿Volvería al Barcelona?

“No, para nada. Ahora que he dado un paso adelante al venir aquí a los Estados Unidos, no creo que vuelva nunca a jugar en Europa. Por supuesto que extrañaré jugar la Liga de Campeones o la Liga por el resto de mi vida, partidos con un sabor especial. Pero lo disfruté tanto como pude, así que no tengo ninguna frustración”.

Momentos duros con la Selección de Argentina

Incluso decidí retirarme de la selección en un momento, después de la derrota en la final de la Copa América 2016 ante Chile. Pasé por un momento muy, muy difícil. Porque más allá de esa desilusión, esta generación no merecía ser tratada como lo fue. Creo que deberíamos haber valorado el hecho de llegar dos veces a la final de la Copa América y del Mundial. Pero, en ese momento, lo único que le importaba a la gente era ganar. Creo que las críticas que recibimos fueron exageradas”.

Polémica en el Argentina vs Países Bajos en el Mundial de Qatar

En los días previos al partido contra Holanda, los holandeses empezaron a hacer declaraciones y a buscarnos un poco. Hubo algunas situaciones extrañas en el juego, con algunos jugadores comportándose de una manera que no fue juego limpio, especialmente durante la tanda de penaltis. Después de ese partido, querían que Argentina pareciera el villano de la historia, pero esa noche pasaron muchas cosas... “,

La conquista de la Copa del Mundo

“Mil cosas pasaron por mi cabeza. Era importante para mí enviar una señal a mi familia que estaba en las gradas, poder compartirla con ellos. Les dije: ‘¡Ya está, ya está!’ después de esperar tanto tiempo por este momento. He estado luchando por este sueño toda mi vida”.

Su futuro

“Siempre he dicho que no pienso en el futuro, que voy día a día. Me siento bien físicamente. No sé cuánto tiempo más voy a jugar. Quiero seguir hasta que sienta que no puedo más, que mi condición física no me permite jugar como me gustaría. El tiempo lo dirá”.