Messi da la cara y explica por qué no jugó en Hong Kong tras polémica

Esto provocó que la afición lo abucheara porque habían pagado grandes sumas de dinero por verlo sobre el campo y luego pidieron el reembolso.

“Una de las condiciones clave de nuestro acuerdo de financiación era que Messi participara en el partido al menos 45 minutos, sujeto a consideraciones de aptitud física y seguridad”, dijo Kevin Yeung, secretario de Cultura, Deportes y Turismo de Hong Kong.

Y concluyó: “El Gobierno hongkonés espera todavía que los organizadores y los equipos den una explicación razonable”.

Tras toda la controversia que generó su ausencia, Lionel Messi Messi ha vuelto a salir en escena para aclarar que no jugó ante el combinado de Hong Kong por molestias físicas y desmentir cualquier otro tipo de información. El delantero lo hizo a través de Weibo, la mayor red social que utilizan los chinos en su país.

“He leído y escuchado muchísimas cosas luego del partido contra Hong Kong y quiero hacer este video para explicar lo que realmente es y no leer cosas falsas. Siempre quiero jugar y estar en todos los partidos. Escuché que no quise jugar por temas políticos y otras cosas que no tienen nada que ver. Si fuera así no hubiese viajado a Japón o como fui tantas veces a China”, comentó Messi.