Melvin Matamoros se confiesa: su retiro, revela amenazas y sorprevisa nueva faceta

En todos los juegos donde salía designado, miraba mi equipo arbitral y decía, ‘quizás sea la última vez que comparta con ellos’, así como el lugar donde pitaría, ‘quizás sea la última vez que venga como árbitro en este estadio’ donde por más de 15 años estuve trabajando, lo miraba con mucha nostalgia. Solo me toca darle gracias a Dios por estos 21 años de carrera que tuve, me quedo con las bonitas oportunidades y amistades que me dejó el arbitraje.

Para eso trabajamos. Desde el inicio yo hablé con Óscar Velásquez y Benigno Pineda y les dije que este era mi último torneo, que iba a hacer todo lo posible en prepararme para las exigencias del torneo y pasaría las pruebas físicas, exámenes de salud, trivias y video-test, pues obviamente, mi forma de trabajo no solo es dirigir clásicos, sino apuntar a las finales. Les dijo que si hacía un buen torneo, era posible que estuviese en la final, lo hemos logrado, y ya queda en manos de la Comisión para que me puedan elegir.

Antes de iniciar en el arbitraje, yo trabajaba en Morocelí en una fábrica de tabaco donde hacía puros, allí estuve por 12 años hasta que llegó el fútbol de Liga Mayor a la comunidad en el 2003, que fue donde empecé mi proceso arbitral. En el 2007 comencé en Liga de Ascenso y ya no podía estar trabajando en mi pueblo ya que entrenaba y atendía otras reuniones, ese proceso fue complicado porque me la estaba jugando en el arbitraje y yo ya tenía dos hijos chiquitos, pero Gracias a Dios supe anivelar mi vida, mi esposa y mi mamá fueron bastones importantes para que me desarrollara de mejor manera ya que me apoyaron tanto económicamente y en la parte mental donde me fortalecían.

Mis inicios en el arbitraje fueron duros, pero una vez logré una posición importante en el gremio, dirigiendo muchas finales, siendo árbitro internacional, teniendo buenas representaciones afuera y dentro del país, por lo que siempre me propuse que mi retiro debía ser dirigiendo una final del fútbol de Honduras y estamos cerca de esa meta. Espero que las autoridades me den esa bonita oportunidad, le agradezco al pueblo hondureño que me ha seguido durante dos décadas. Ha sido un sueño hecho realidad porque saliendo del pueblo de Morocelí no es fácil, nunca había salido un árbitro de Morocelí, me tocó a mí romper ese hielo, ahora ya estamos a punto del retiro, pero siempre seré árbitro, en mi mente y corazón.

Todavía Melvin Matamoros tiene clase arbitral, trato de ser una buena persona, lo demás ya Dios lo da, los equipos están contentos con mis trabajos, a veces nos equivocamos ya que el ojo humano no es perfecto, pero hemos hecho un buen torneo y estoy a las puertas de mi retiro, y lo haré en buena forma donde todo el mundo dirá que se retiró en un gran momento y no cuando estaba estorbando.

Siempre visualicé que el árbitro es como un futbolista. Se prepara desde muy joven, el jugador también tiene un tiempo donde su cuerpo no da más y necesita otro tipo de trabajo. Hoy por hoy, Melvin Matamoros se siente bien físicamente, me he preparado para llegar hasta este momento, un árbitro también debe planear su retiro y hacerlo en buena forma, posiblemente, en el momento brillante de su carrera para que seamos bien recordados, no el momento donde nadie te necesita y sentís más bien que estás estorbando.

Ese proyecto está en las manos de Dios, yo hablo con Él todos los días y siento que me dice que estamos avanzando, y en Él confío, así como en mi equipo y todos los equipos de las comunidades de Morocelí. Estamos llegando a todos los rincones de Morocelí, Dios primero para el 2026 seamos alcalde, y no solamente de un pueblo, sino el alcalde de todas las personas de Morocelí y sus alrededores, no quiero ser un gobernador solo para un grupo, pues todos merecemos las oportunidades de tener una vida mejor y que los proyectos lleguen independientemente el partido que simpatizás. Melvin Matamoros no gobernará para un grupo, sino para todo el pueblo y todas las comunidades.

La gente debe entender que este es un proyecto nuevo, que yo no he sido político y lo hago porque amo a mi pueblo y la gente me ha seguido por 20 años, por lo que sé que me quieren, y es momento de dar un paso enfrente. Estoy buscando la candidatura para ser alcalde de Morocelí.

Su hijo está siguiendo sus pasos en el arbitraje. ¿Qué nos puede contar de él?

Melvin Daniel cumplirá 21 años en agosto y ya tiene seis años de carrera. Cuando vino el profesor Pedro Regollar (mexicano) que fue contratado por la Federación, puso los ojos en mi hijo y cuando lo vio por primera vez en un partido en el Birichiche, dijo que ‘Melvin es el árbitro del futuro en Honduras, hay que trabajar, tiene demasiadas condiciones’, y en el período en la presidencia tanto de Óscar Velásquez y Benigno Pineda le han dado seguimiento. Desde que tiene 14 años he trabajado con Melvin Daniel, está listo para arbitrar en Primera División, Concacaf está trabajando con él y es muy posible que pueda debutar en la Fecha 1 o 2 del próximo torneo. Él tiene cientos de condiciones genuinas, está terminando su licenciatura en Inglés.

266 juegos partidos y 9 finales dirigidas en Liga Nacional. ¿Con qué se queda de toda su carrera?

Hay una final que marcó para mal y otra bien. La primera final que arbitré fue en la del Apertura 2013 en Tocoa, Colón, en el juego Real Sociedad vs Real España. Yo llegué a ese partido después que se me negara el gafete FIFA en el año 2011 y 2012, pero para el 2014 había posibilidad, por lo que estaba en juego mi gafete en esa final. Ese 10 de diciembre tuve una excelente labor, mi jefe en ese juego fue Carlos Batres, asesor de Concacaf, quien tras el partido nos felicitó y me dijo ‘Melvin, te has ganado el gafete FIFA’. Eso fue un sueño hecho realidad porque yo vengo de un pueblo y tuve que dejar todo para jugármela en el arbitraje y lo logré. Mis ayudaron mucho mis instructores Amilcar Burgos, Carlos Mejía y Carlos Pastrana, y cuando llego a Primera División, Héctor Rodríguez y Armando Castro son los árbitros TOP, los que dirigen las finales, y me les meto en el camino, dirigiendo mi primera final y abrí esa brecha, dirigiendo ocho finales más.

¿Cuál fue el momento que más lo marcó en el fútbol?

La que más me afectó fue la final de Motagua vs Honduras Progreso (Clausura 2017) cuando hubo cuatro fallecidos en el estadio. Eso fue un golpe anímicamente duro para mí, yo no me di cuenta, y me vinieron a decir que no podía detener el partido por ningún motivo.

¿Quién le dijo que no podía detener el juego?

Fue el Comisario de la Liga Nacional y el representante de la Liga Nacional en aquel entonces. Todo eso pasó cuando se entonó el himno y me vinieron a decir que ‘por ningún motivo detenga el juego, usted no se preocupe, dirija el juego sin problemas, ya todo está hablando con la Liga y Federación’, pero no me habían dicho la verdad.

Yo me di cuenta hasta la mitad del primer tiempo cuando hubo un tiro de esquina cerca del portón 11 (el principal), me percaté que había unas marcas blancas y pensé, ‘¿son muertos?’, quedé viendo a mi árbitro asistente y me dice ‘sigamos’... hasta que fuimos al descanso me dijeron lo que había pasado y que ya habían retirado los cadáveres, pero que había que seguir con el partido. Pero fue una final que me marcó para mal, a pesar de que fue bien dirigida sin problemas arbitrales, pero tocó parte de mi vida porque eso no fue justo para las familias dolientes.

¿Considera que el partido no debió jugarse?

Sí, claro, no debió. En Europa con que solamente se diga que hay un problema de inseguridad, suspenden el partido, imagínate lo que sucedió en el estadio. No fue justo, las familias quedaron enlutadas, y a través de este medio de comunicación les pide mil disculpas, no fue mi intención, yo no sabía lo que estaba pasando y fui autorizado para dar inicio al partido. No nos vimos bien a nivel internacional, fuimos duramente criticados, nos vimos como un país insensible, nos vimos muy mal.