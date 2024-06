Mbappé lanza contra el PSG y destapa quién lo salvó: “Me hicieron infeliz”

“Es muy emocionante. Estoy muy feliz, liberado, aliviado y extremadamente orgulloso. Este es el club en el que siempre he soñado estar, así que quiero darles las gracias. Estoy muy emocionado con la idea de ir a este gran club, el mejor del mundo. Me siento muy humilde ante la perspectiva y me gustaría dar las gracias a todas las personas que me han enviado mensajes y a todos los que han contribuido a esta operación. Florentino siempre ha confiado en mí”, agregó.

Sí se refirió en otra respuesta a su salida del París Saint Germain tras acabar contrato en el club en el que jugó desde 2017: “Hubo cosas y personas que me hicieron infeliz”.

“Es un gran alivio, estoy muy contento, y creo que se me nota en la cara. Jugué mucho menos al final de la temporada y todo el mundo sabe por qué. Así son las cosas, hay que adaptarse cuando se es un jugador de élite. Eso no es excusa para mí en esta Eurocopa. Intento recuperar la mejor forma posible y quiero ayudar a la selección francesa y tratar de llevarme la copa a casa”.

Mbappé, que comenzó la última temporada apartado en el PSG por su negativa a renovar su contrato.

“Creo que afronté esta temporada con otra ambición, con otras exigencias, porque siempre pensé que no iba a jugar. En cuanto jugué, ya fue una temporada de éxito. Aunque he tenido temporadas mejores, ésta ha sido la más difícil de jugar y estoy orgulloso de haberla jugado. Técnicamente. Puede que no haya sido tan buena, pero cuando veo por lo que he tenido que pasar, me siento feliz y creo que es la mejor temporada de mi carrera”.

“En el PSG no fui infeliz, eso sería morder la mano del que te dio de comer, escupir a la cara de aquellos que me defendieron, pero hubo cosas y personas que me hicieron infeliz”.

“Hay mucha presión, pero hay cosas más serias en la vida. Esto sigue siendo fútbol. Me pagan mucho dinero por jugar al fútbol. Hay gente que cobra mucho menos por trabajar en fábricas. Es bastante inapropiado que yo, Kylian Mbappé, me queje al mundo cuando en el mundo ocurren cosas horribles. Es mi educación”, comentó.

En ese pulso con los dirigentes del club francés, Mbappé denunció: “Me hablaron de manera violenta, por eso estaba seguro de que no iba a jugar más”.