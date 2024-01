Matías Quintero se sincera: crisis del Vida, mejor portero y su delantero verdugo

El exjugador de los Potros de Olancho y Petapa de Guatemala , que no pudo viajar a su país Argentina en diciembre porque no les habían cancelado su salario, dice que ya no es hora de lamentarse, trabajan para debutar con triunfo contra el Real España de la mano del técnico Raúl Martínez Sambulá .

Sí, sí, ha sido durísimo para mí y para todos mis compañeros. Por ahí yo no he podido viajar a mi casa porque nos llegaron a deber dos meses y pico de salario, casi tres. Eso nos ha tocado ya alguna vez antes y los argentinos tenemos esa cosa de bancar (apoyar). Nos pudimos haber ido pero estamos acá y vamos a poner el pecho para tratar de sacar el equipo adelante entre todos. Espero que nos unamos los jugadores, el presidente, cuerpo técnico y afición, sino hacemos eso terminaremos mal, si logramos unirnos podemos sacar esto adelante. Hay que entregarnos los jugadores al cien en la cancha y los demás que ayuden desde afuera.

¿Cuánto se les debe de salario en este momento?

Se nos canceló un mes, nos deben un mes más el 20 por ciento de un mes que nos los retuvieron en septiembre y no lo han podido pagar. Nos debían octubre y noviembre, diciembre tampoco se cobró, es decir, estuvimos tres meses y pico sin cobrar, por eso fue duro. Estos días de enero cancelaron un mes a la mayoría de los chicos, pero a algunos nos falta. El presidente Luis Cruz se comprometió a pagar al final de este mes y esperamos que nos cumpla.

Con todo y eso, ¿cuál es el objetivo del Vida entonces en el próximo Torneo Clausura?

Así como estamos hay que pensar partido a partido para sacar puntos y no pelear el descenso. No podemos escapar de la realidad y decir que saldremos campeones cuando estamos entrenando con 14 jugadores, yo no voy a mentir. Hay que tratar de ordenarnos, hacernos fuertes en los partidos de local para no caer abajo porque una vez que te caes es difícil levantarte. Tenemos cinco puntos de diferencia con la UPN y hay que tratar de mantenerlos, después si en partido a partido nos da para clasificar pues bienvenida sea la posibilidad. Nosotros los de más experiencia, que somos pocos, tenenos que apoyar y aconsejar a los chicos, darle para adelante.

¿Personalmente qué metas tienes?

Personalmente ser protagonista haciendo un buen campronato. En Potros de Olancho jugué un buen torneo, al finalizar se me presentaron varias opciones y elegí la del Vida pensando que era la mejor, esperamos que así sea, quiero seguir mejorando y creciendo día a día, si uno trabaja las cosas le tienen que salir bien.

¿Por la buena campaña individual que tuvistes el torneo pasado tù te consideras uno de los mejores arqueros de la Liga hondureña?

No, no, eso escapa de mí, solo trato de trabajar día a día tratando de mojorar, hacer las cosas bien. Hay arqueros que el torneo pasado hicieron las cosas mejor que mí.

¿Para tí cuál es el mejor arquero de la Liga hondureña?

Hoy por hor creo que Edrick Menjívar está haciendo las cosas bien, ha demostrado ser el mejor, tiene dos años de estar ganando el premio del arquero menos vencido y es el portero de la Selección de Honduras. Pero también Luis ‘Buba‘ López me gusta mucho como arquero. Otro que tuvo un gran Torneo Apertura es el panameño César Samudio del Marathón, el otro que destaca es Jonathan Rugier del Motagua. La verdad que hay grandes arqueros en la Liga, casi todos con un nivel parejo, y eso es muy bueno.