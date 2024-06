Unirá a la colección de carreras que ha disputado siendo las afamadas maratones de Londres, Boston, Chicago, Berlín, Nueva York y Tokio, las seis más grandes del mundo y que las completó en 2015.

En Diario LA PRENSA brindó algunos consejos para los corredores y contó un poco de su historia y experiencias en el atletismo.

¿Cómo ha sido su preparación como atleta?

Uno tiene que tener un plan, apoyarse con alguien que sepa, ya sea amigos o coach. Tiene que ir gradualmente, la maratón a mí me gusta por el reto, sin embargo, a cada persona le recomiendo analizar qué distancia le gusta. Deben apoyarse en grupos, con gente que sabe, cuidar la hidratación y el descanso. Además, es importante el cuidado preventivo para evitar complicaciones.

¿Viene a correr los 21 km?

Es correcto.

¿Qué siente al ser el primer hondureño en correr las competiciones top del mundo en dos oportunidades?

Siento una satisfacción personal, me gusta unir dos palabras: orgullosamente y humilde. Hay muchas personas que me inspiran y no lo saben, humildemente le digo que muchas personas que no me conocen me dicen que les inspiro.

Londres, Berlín, Tokio, Chicago y Boston, para un maratonista ¿qué significa clasificar a estas competiciones?

Para nosotros los que no somos amateur, el correr estas carreras, Boston en específico, es el evento que culmina. Lo que uno aspira es correr en Boston, las demás es por lo épico, la historia que tienen y la ciudad.

¿Qué expectativas le ha generado la Maratón de LA PRENSA?

Pienso que la Maratón de LA PRENSA ha sido una carrera insignia, estamos celebrando 48 años. Yo ahora que regresé de Londres y que cumplí dos veces mi objetivo de ser el primer hondureño en cumplir las 6 mejores maratones del mundo, yo dije no he hecho la carrera insignia en mi país, la recuerdo de niño. Esta carrera era un sábado, pasaba por la tercera avenida. La Maratón de LAPRENSA siempre ha estado ligada a la historia de San Pedro Sula, mi ciudad natal. Eso me motivó.

Sobre las charlas personales que imparte. He comenzado tratando de motivar a las personas. Lo que buscamos es salud, era obeso y estuve muy enfermo. Es increíble lo que puede hacer el ejercicio. Recomienda a las personas orientarse con personas que saben, leer, ir a un nutricionista e informarse con fuentes confiables.