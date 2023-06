Maratón LA PRENSA: Vendedor de pan de Siguatepeque se impuso en los 5km

“Sin entrenar me impuse, fue algo que me da mucha satisfacción, es increíble lo que pasó”, comentó el muchacho con su rostro entre alegría y llanto mientras pedía agua al llegar a la meta.

Allí el desmarque de los dos fue espectacular, nadie más aparecía para competirle hasta llegar a la zona de Cervecería Hondureña. Cuando dieron el retorno por la gasolinera ubicada en el pico de la ruta, apareció el corredor de A. Beltrand.

Los policías de la ANAPO se impulsaban, sacaban gritos militares para motivarse, en ese momento comenzaron a ver de reojo y un pequeño vendedor de pan de guineo se les aparecía al lado y comenzaba a presionar. El tiempo estaba marcando que pronto la meta estaba cerca. Subían la avenida circunvalación a la altura de la Universidad de San Pedro Sula y Erick Licona comenzó a remontar.

“Noooo”, se escuchó entre los tres corredores, era Rolando Martínez que había comenzado líder en toda la competencia. Allí se apareció Licona con su trote y fresco como una lechuga, fue apresurando su marcha. Dejó atrás a los dos uniformados que vieron como el joven de 25 años, miró en el horizonte la meta y su sprint final fue impresionante, dejó atrás a sus rivales al cronometrar un tiempo de 20 minutos y 13 segundos.

Los policías acecharon para darle alcance y el cierre se volvió espectacular, Gerson Figueroa sacó su última bocanada de aire y logró entrar segundo en los 5 kilómetros, pero se quedó un segundo atrás. El tiempo se cerró y al cruzar la meta, la emoción se apoderó de Erick que narró el sacrificio que hizo para poder ser vencedor de la 47 edición de la Maratón LA PRENSA.

“No tuve tiempo de prepararme, apenas podía correr y entrenar los domingos, pues los demás días tenía que salir a vender pan, me colocaba la tina en la espalda para salir desde la aldea. Gracias a Dios he ganado, me siento emocionado de conquistar este primer lugar”, mencionó el corredor del equipo A Beltrand, uno de los clubes que ha dado grandes corredores al país.

Cuando subió al escenario a recibir su medalla, Erick mostró una sonrisa al ver que el sacrificio que hizo dio el fruto requerido.

“Gracias a Dios se hizo, fue su fuerza y no la nuestra. No pensé remontar la verdad, se ganó... (trata de no llorar), a Dios sea la honra”, reconoció el corredor de Siguatepeque.