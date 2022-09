Luis Palma: “Vamos a intentar siempre ganarle a Argentina y divertirnos”

La verdad que sí, me dicen así en Honduras cuando estuve en el Vida, me siento feliz. Enfrentar a Messi es un gran privilegio, pero en este momento soy Luis Palma, no hay nada de Bicho, así que tranquilo.

A pesar de que él es paraguayo, tiene amigos en la Selección Argentina y me dijo: te van a golear y cosas así, pero en bromas, pero me deseó el mejor de los éxitos en este duelo.

Estos son los partidos que ningún futbolista quiere perderse, y en lo particular me imagino que lo ves así.

No, no, para nada, es un baile normal que me salió en el momento y estamos practicando otro ya ja,ja,ja. Entonces, como yo celebro dándole gracias a Dios eso significa mucho.

Estaba entrenando y mi agente (Paulo Hernández) me dijo que ya había llegado. Le mandé un mensaje y fuimos a cenar al siguiente día, platicamos, me preguntó sobre la ciudad, el ambiente, el equipo.

¿Fue real que te buscó el Dynamo de Kiev de Ucrania?

Sí, fue real ya en el último día del mercado de pases en Europa llegó una oferta del Dynamo pero no se pudo negociar por el día, pero estoy tranquilo, mejorando como persona y creciendo como futbolista. Cuando sea el tiempo de Dios de salir del Aris yo lo hago, pero por los momentos tengo muchos años de contrato con ellos y aprovecharé.

¿No te inquietó?

No me inquietó, estuve tranquilo en ese aspecto, soy de las personas que trabajo mucho y como me lo dijo un excompañero de Selección, yo como te miro loco, no pensé y luego me mandó una mala palabra y mira hasta donde llegó. Soy de los que si las cosas llegan tomar la decisión con la familia.

¿Por cierto, era buena plata esa oferta del Dynamo de Kiev?

Soy de las personas a los que no los mueve la plata, si no que me gusta estar donde soy feliz, yo gano dinero haciendo lo que me gusta. Si llega una oferta donde me sienta alegre, hay que aceptarla. Soy de las personas que prefiere divertirse jugando al fútbol y donde sea feliz así llegará. Un técnico me dijo: la plata llegará, usted trabaje.

¿Dónde apunta tu mirada para jugar en el futuro?

Soy Real Madrid y me gustaría jugar en Real Madrid.

¿Es alcanzable o lo mirar cómo imposible?

Claro que es alcanzable, no hay nada imposible para Dios y cuando tú lo haces y trabajas, eso llega. También me gustaría jugar en la Liga Premier de Inglaterra porque para mí es la mejor Liga del mundo, es mi apuesta porque allí el equipo más chico le da pelea al más grande, entonces ese es mi límite.

LO DIJO LUIS PALMA:

“Quiero dejar mi nombre en Europa, quiero mantenerme aquí mucho tiempo y divertirme”.

“Si le ganas a Argentina sumas muchos bonos, si pierdes baja y uno como futbolista siempre quiere ganar para que todo salga bien”.

“Mi meta a corto plazo me la pongo siempre en goles y asistencias, no la digo, estoy muy cerca de la meta y trato seguir creciendo para que se sigan dando las cosas”.