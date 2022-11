Luis Girón revela más proyectos a futuro y quiere recuperar semillero de jugadores de La Lima

Quiero agradecerle a mi familia, cuerpo técnico, jugadores y en especial a la afición que poco a poco está viniendo al estadio. Sabemos que no es fácil, pero con la ayuda de Dios, este proyecto se va a poder fortalecer en el futuro.

¿Cuáles son las valoraciones previo al estreno del estadio del Parrillas One?

Asimismo, Girón comentó si traerá o no a un equipo invitado para el juego inaugural en enero de 2023.

Fueron cinco y batalladores largos años para que el Parrillas One estrenara su estadio para un partido de fútbol. Ante ello, Luis Girón, presidente del equipo parrillero, detalló, casi entre lágrimas, que el proyecto es a largo plazo y que está muy contento por jugar su primer partido.

Esto es a pro de La Lima, no solo de su equipo

¿Tienen visualizado jugar algún partido para esa fecha de inauguración?

Hemos cotizado, pero no es barato traer un equipo como antes se hacía con los equipos sudamericanos. Pero no le baja traer un equipo de 200,000 mil, 300,000 mil dólares, es complicado. Todos sabemos la situación del país que es caótica. No hay dinero en las calles. Vamos a ver a quién invitamos al juego de estreno para que los limeños puedan disfrutar.

¿Dónde se hizo las compras de las luces?

Las compramos en Taiwán. Ya están pagadas, pero tardan dos meses en que venga el barco, sin embargo, vamos a trabajar en las estructuras de hierro donde van a ir montadas.

Su proyecto es de felicitarlo, varios equipos deberían hacer lo mismo como ejemplo

Ya son cinco años de trabajo acá, usted sabe todo lo que hemos perdido. No solo con los huracanes, perdimos con la pandemia. Y seguimos perdiendo este año porque se nos cayó la tablilla. Por eso cerramos el estadio en la parte de atrás. Hemos hecho cosas que no esperábamos, hemos tenido gastos imprevistos, pero esto va caminando. Vamos a seguir luchando y no bajar los brazos ante todas las dificultades que hemos tenido.