“Al abogado cuando lo contactamos el sábado por la noche para hablar del tema le preguntamos cuánto podría demorar el fallo de FIFA, pero no nos pudo dar un veredicto, así como llegó el caso de Henry Figueroa, puede durar un mes o dos meses, pero no sé, podría ser especulación ahorita”, decía el también empresario.

Por otro lado, también le pareció insensato que la FIFA se metiera en un caso que no era de Federación ni de torneos internacionales, sino de un impasse a lo interno. No tiene conocimiento de quién fue el que pidió nuevamente se estudiara el caso de su jugador.

Fue sincero al asegurar que de momento no tiene mayores detalles del caso. “En estos momentos sería como hablar por hablar, no tengo ninguna información real de lo que la sanción acarrea. Es castigado por una acción que no fue comprobada, estamos cien por ciento con el jugador, estamos con Henry. No pierde el Vida sino que el fútbol hondureño porque es de los mejores centrales del país”.

Le darán todo el apoyo al jugador. “Tenemos un bufete de abogados internacional que son muy buenos, me los recomendaron, son gente de mucha calidad y tenemos que apoyar a Henry hasta el final, si toca cumplir, desgraciadamente esto es fútbol y tenemos que acatar lo que diga FIFA, pero haremos lo que esté al alcance de la institución”.

Para Luis Cruz el tema es bastante confuso ya que el jugador hace unos meses fue absuelto de toda culpabilidad y parecía ser que el caso estaba cerrado, sin embargo, la Comisión Antidopaje de Costa Rica que fue el ente que lo liberó, presumiblemente, fueron también los que pidieron ante FIFA el castigo al jugador.

“El documento que teníamos era de la Comisión Antidopaje de Costa Rica que había sido absuelto, por eso lo inscribimos. Lo de hoy lo recibimos el día 28 (de septiembre), la documentación que enviaron el caso a FIFA fue el 23 y cinco días después FIFA emitió una resolución en contra de Henry Figueroa, pero estamos en tiempo y forma para apelar, no sabemos quién envió la apelación, es raro porque Henry no estaba jugando ningún torneo FIFA”, explicaba el presidente del Vida.

“Tengo una relación de amigo con todos mis jugadores, con Henry que es nuestro capitán es mucho más. Hablamos mucho, cuando ganamos y perdemos, es con uno con los que tengo más comunicación. Sabemos que cuando recibimos la información de Costa Rica, era lo único que teníamos y el jugador esta siendo imputado por un castigo que nunca fue comprobado, nadie tiene pruebas de que fue positivo, si no hay una prueba ¿cómo poder juzgar con qué tipo de drogas o sustancias el jugador fue hallado culpable?”, se preguntó.

Luis Cruz dejó claro que le darán total apoyo al defensor central en este duro momento que está pasando. No lo dejarán solo y adujo que si tiene que esperarlo uno o dos años, lo hará.

“Lo mismo de siempre. Como le dije a Henry, tiene 29 años, para mí es un jugadorazo, es el mejor central. Haré todo lo que esté a mi alcance, si tenemos que esperarlo uno o dos años, lo esperaremos, si ya lo esperamos uno. Le deseamos lo mejor a él y sabemos el compromiso que tiene con el equipo”, enfatizó.

Luego ahondó. “Pierde el fútbol porque perdemos un jugadorazo, ha venido haciendo las cosas bien, resentimos la pérdida de Henry y queremos verlo feliz como siempre está. Reitero, si tenemos que esperarlo lo vamos a esperar, si lo tenemos que esperar dos años también lo haremos, yo cuando doy mi palabra lo cumplo pero confiamos en la calidad que tiene Henry como ser humano, es un tipazo a pesar de las críticas; lo vamos a respaldar y si lo tenemos que esperar dos años, lo haremos”.

“El abogado no ha sido irresponsable, necesitamos saber y comprender la razón y el motivo porqué fue sancionado nuevamente si hace siete meses fue absuelto, es complejo el tema, el abogado no nos ha dicho nada aún porque están estudiando el caso, saldremos adelante junto a Henry. Con un dolor en mi alma digo que perdemos a nuestro capitán pero confiemos en Dios que lo podamos recuperar”, decía con mucha tristeza en la conferencia de prensa el dueño del Vida.

En el epílogo de la charla, Cruz se mostró sorprendido además porque la FIFA no se mete en este tipo de casos. “FIFA muy rara vez se inmiscuye en problemas de Federación. Henry cuando sufrió esto lo manejó la Federación de Costa Rica, y no lo maneja FIFA porque no era un torneo Concacaf. En estos momentos voy a especular con lo que puede pasar, ni acusar a nadie, los que nos toca es esperar a ver qué nos dicen nuestros abogados y haremos lo posible para ayudar al jugador”.

Por último Luis Cruz sí dijo que es necesaria la prueba doping en los partidos de la Liga Nacional de Honduras porque él juega limpio y tampoco apaña a jugadores irresponsables. Respalda a quien haga las cosas bien.

“Para mí la prueba doping es de juego limpio, yo lo hablo claro con mis jugadores, como el caso de Henry, nos contaban mucho del tema de él, pero cuando usted tiene el placer de compartir con él, es un tipazo. Sí hay que aplicarlo partido a partido, no hay ningún problema porque no estoy aquí para apañar a ningún jugador. Yo les hablo claro, estoy para respaldarlos si hacen las cosas bien, pero no incumpliré ninguna regla, el que no haga las cosas bien no apañaré a nadie”, concluyó.