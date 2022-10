ACTA ARBITRAL

Un día después, ha salido a la luz el informe del acta arbitral de Jefferson Escobar sobre el juego y en ella detalla que Vargas profirió insultos contra su línea número 1.

Según el informe, Héctor Vargas fue “expulsado por emplear lenguaje ofensivo en insultante contra el árbitro asistente número 1 Christian Ramírez (La concha de tu madre)”, dice el acta arbitral firmada por el árbitro principal y los dos abanderados.

VARGAS ESTALLA

A Héctor Vargas le puede cae una severa sanción y es que después del partido explotó contra la cuarteta arbitral del Clásico en la conferencia de prensa.

“Lo de Christian Ramírez no es de ahora, es de varios años. Él escuchó que yo no lo insulté, cuando estaba Salgado, y fue el que le dijo que me expulsara. Le dije que si yo te insulté te debo diez años. No tengo duda que en el acta van a poner cualquier cosa porque ya me ha pasado varias veces, por alguien que tiene un problema personal”, dijo el entrenador españolista.