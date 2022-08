La jornada 2 del Torneo Apertura 2022-2023 de la Liga Nacional de Honduras llegó a su fin con el empate 1-1 entre Real España y Motagua.

Sin tiempo que perder y de acuerdo al calendario, la jornada 3 se estará realizando a mitad de semana entre los días miércoles y jueves 10 y 11 de agosto respectivamente.

El miércoles se estarán enfrentando en el estadio Olímpico de San Pedro Sula los clubes Marathón y Olimpia, en lo que será una nueva edición del clásico nacional.

Ambos clubes llegan con la moral a tope ya que son los líderes en el inicio del campeonato al ganar sus dos juegos.

Victoria vs Lobos de la UPN, Real Sociedad vs Real España y Honduras Progreso vs Potros del Olancho FC son los otros encuentros para el miércoles.

La jornada 3 finalizará el jueves con el duelo Motagua vs Vida en el estadio Nacional Chelato Uclés.

Así se disputará la Jornada 3 según el calendario de la Liga Nacional

Miércoles 10 de agosto

Marathón vs Olimpia (7:00pm)

Victoria vs Lobos de la UPN (7:00pm)

Real Sociedad vs Real España (7:00pm)

Honduras Progreso vs Potros del Olancho FC (7:15pm)

Jueves 11 de agosto

Motagua vs Vida (7:15pm)