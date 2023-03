El reglamento de la Liga de Campeones de Concacaf

Para sorpresa de muchos, en los octavos de final dela Liga de Campeones de Concacaf el gol de visita sigue contando.

La Concacaf es una de las últimas confederaciones que sigue manteniendo vigente la regla del gol visitante en caso de un desempate en las llaves de octavos, cuartos y semis.

Según el reglamento, si al término de los 180 minutos de los partidos de octavos de final y el marcador se mantiene empatado en puntos y goles, el primer criterio de desempate son los goles marcados como visitante y allí marcará diferencia.

“Si ambos equipos tienen el mismo número de goles acumulados al final del tiempo reglamentario del partido de vuelta, el criterio de desempate será determinado del siguiente modo:

1. Mayor número de goles marcados de visitante durante el tiempo reglamentario de los dos partidos;

2. Si aún hay empate, se aplicará el procedimiento de tanda de penales, según las reglas del Juego de la IFAB”, dice el reglamento de Concacaf.

Pero este cambiará ya cuando se juegue la final del torneo; aquí desaparecerán los goles de visitante y en el caso de empates, habrá tiempos extras y lanzamientos de penales para definir al campeón.

Cabe señalar que Olimpia vs Atlas, Vancouver Whitecaps vs Real España y Motagua vs Pachuca son los duelos en donde los clubes hondureños tienen participación en la Liga de Campeones de Concacaf.