“Guardiola dice si alguien no quiere estar aquí, que lo diga; yo decidí irme”

Aymeric Laporte es un claro ejemplo, el defensor fue de más a menos en su etapa en el Manchester City. Pasó de ser un titular indiscutible al banquillo, por lo que pidió sair del equipo.

En una declaraciones para Radio Marca, Laporte habló de su relación con el técnico y sobre todo del momento de su salida de la Premier League.

“Guardiola suele decir lo de ‘si alguien no quiere estar aquí, que lo diga... y suerte’. Eso es lo que él suele decir, pero para varios jugadores no fue así. No voy a entrar en ese tipo de cosas. Yo decidí marcharme y me pude ir. Ya está”.

Sobre las circunstancias de su marcha del Manchester City, Laporte indicó que “tomé esa decisión también por el momento, creo que era el adecuado, por circunstancias de la vida y por mi situación también en el City. Llevaba mucho tiempo jugando ahí, había conseguido casi todo y venía de dos años jugando en una demarcación que no era la mía. Cuando pasa uno y dos años y no juegas en el sitio ideal para ti es un poco frustrante porque no demuestras lo mejor de ti”.