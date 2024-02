‘Kun’ Agüero podría volver al fútbol y un equipo le abre las puertas

“Como viene la mano ahora, jugar ese tiempo no vas a tener ningún problema. Lógicamente tenemos que hacer los estudios, que ya corresponden, y hacerte correr como si fuera un partido. Y es cierto, cuando tenes dos centrales y tenes que hacer un amague o algo así, tenes que estar bien preparadito”, comenzó el audio del médico de Agüero .

“Yo te diría que prepárate, que hay alguna esperanza se podría decir. Andabas muy bien, te tenés que poner en un buen estado físico como para estar unos minutos ahí. Estás haciendo todo y no tuviste nada, vamos a controlarte. En resumen: ¿es posible? Sí, es posible”, añadió el cardiólogo.

El quinto máximo goleador de la Premier League confesó: “Estoy entrenando para un equipo, así que me tengo que poner fino. Tengo que ir bajando de peso. Ya bajé dos kilos, pero tengo que seguir bajando de a poco. Creo que mañana voy a bajar un poco más porque me estoy viendo la panza”.

Independiente es dirigido por Carlos Tévez , su amigo y excompañero. El director técnico del Rojo de Avellaneda fue consultado al respecto y no dudó en abrirle las puertas al atacante de 35 años.

Una vez se conoció esa posibilidad de que Sergio Agüero pueda volver al fútbol, un club se ilusiona ya con tenerlo en sus filas. Y no es otro que el Independiente de Avellaneda , equipo donde el ‘Kun’ debutó el 5 de julio de 2003 con 15 años, un mes y tres días.

Tévez recibió la consulta sobre estas frases de su ex compañero en Manchester City y la selección argentina. “¿Quién no quiere tener al Kun? ¿no? Primero yo como compañero, y ahora como entrenador. Bienvenido si puede, aunque sea diez minutos o quince minutos, lo tendremos. Le vamos a tener que pedir la 10 a Toloza para dársela al Kun. Pero obvio que sí, cómo no voy a llamarlo para que esté con nosotros. Sería buenísimo: Ávalos-Agüero. Armaríamos así, cerrando los ojos”, afirmó el actual entrenador de Independiente, que semanas atrás tuvo casualmente la visita de Agüero a un entrenamiento.

Desde su retirada del terreno de juego, Sergio Agüero se ha mostrado muy activo en el mundo de las redes sociales y del streaming, además de participar como presidente de su equipo en la Kings League.