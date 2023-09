Kevin Álvarez revela la ventaja de tener a Reinaldo Rueda con Honduras

El lateral derecho viajó a Miami para encarar el partido ante Guatemala en el DRV PNK, pero no pudo estar en el choque debido a que lesionó con Motagua ante Alajuelense en partido de la Copa Centroamericana .

Menciona que Reinaldo Rueda es un maestro con lo que hace y habla de su lesión que lo dejó fuera de los partidos de Nations League y el amistoso ante Guatemala.

- CHARLA CON KEVIN ÁLVAREZ

¿Cuál es tu perspectiva para esta Selección de Honduras?

Hoy la Selección debe venir con la mentalidad de sacar los tres puntos, es lo único que vale. Tenemos una gran Selección de Honduras dirigida por un cuerpo técnico. Confiamos en el esfuerzo de los compañeros que hoy los tres puntos se quedan en casa.

Pocas opciones en el anterior interinato, ¿te ves siendo parte de esta estructura?

Sí. Lastimosamente de mi parte me lesioné en el partido contra el Alajuelense, estuve en Miami, no me logré recuperar, espero recuperarme, estar al 100% y ser tomado en cuenta para la próxima convocatoria.

¿Quién es Reinaldo Rueda cuando se trabaja con él?

Es un gran entrenador y persona así le viene bien a la Selección.

¿Hay mucha motivación?

Sí, estuve dentro y la motivación que se vive es muy bueno.