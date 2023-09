Julián Martínez revela lo que le dijo Rueda tras su debut y ¿Maynor le dio consejos?

Su debut: “Primeramente darle gracias a Dios de estar acá, me siento muy feliz de estar participando en la Selección Mayor de Honduras y me siento muy orgulloso por el trabajo que he estado realizando en mi club.

¿Recibió consejos de Maynor? “Maynor Figueroa es un jugador que admiro y lo veo, casi no hemos platicado tanto con él, pero en las charlas, dice cosas que le ayudan a los jóvenes y estamos ahí aprendiendo de a poco. La humildad, que todos somos iguales, que no hay diferencia con los que están afuera con los de acá y pues ahorita nosotros estamos en una etapa de crecimiento y todo lo bueno hay que agarrarlo”.

Lo que le dijo Rueda: “Solo me felicitaron, que hice bien las cosas y pues eso me ayuda a seguir creciendo, porque estamos en una etapa de crecimiento y pues solo tengo que seguir manteniendo la humildad y seguir haciéndolo bien”.

La presencia de los jóvenes en la Selección Mayor: “Eso significa mucho para nosotros, es un sueño que desde niño, donde uno miraba la televisión, entonces uno decía que quería estar ahí. Yo me ponía a bailar punta cuando miraba los goles y pues me llena mucho de alegría y en mi mente solo está hacer bien las cosas”.

Un sueño cumplido: “Si, la verdad que era uno de los mayores sueños que tenía y ahora solo falta poder dar el paso el extranjero”.

¿Qué te vino a la mente cuando debutaste? “Bueno, se me vino toda la etapa de sufrimiento que he tenido como todo jugador, cuando me ponía hablar con mi madre y siento que no solo se me cumplió un sueño, sino que también se le cumplió a mi madre verme debutar en la Selección Mayor y la verdad me siento muy feliz”.

¿Hablaste con ella? “Sí, después del partido, me felicitaron, incluso estaban mis hermanas, mi hermano Solani y me estaban felicitando”.