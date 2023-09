Guatemala-Honduras: La reacción de Reinaldo Rueda tras el empate

En la variante que plasmamos sobre la pizarra con Yeison era darle unos minutos, desafortundamente se malogró, la idea era que él acompañara a Jorge (Benguché) en el 1 vs 1, ya no en el 2 vs 2 como lo manejaba Daniel y que así alternara con Pinto y Franklin Flores por la izquierda, mantienendo esa zona con buen volumen ofensivo.