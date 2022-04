Juan Vieyra sobre situación del Marathón: “Muchos nos dan por muertos; pero esto no termina aún”

El mediocampista argentino Juan Vieyra ha sabido adaptarse muy bien en Marathón y este día habló en la previa del duro compromiso que sostendrán este sábado ante Victoria (7:30pm) por la jornada 14 del Clausura 2022.

Vieyra viene de marcar un golazo ante Honduras Progreso (1-1) y reflexionó que el equipo está urgido de un triunfo; además señaló que esperan terminar el clásico contra Real España lo más pronto posible y advirtió que al Marathón no lo den por muerto.

Sabor amargo el empate en jornada anterior

Salimos del partido contra Honduras Progreso con una sensación amarga porque lo queríamos ganar y solo pudimos sacar un punto.

Todos los partidos desde ahora son decisivos

Estamos buscando sacar los tres puntos ante el Victoria y sacar esto adelante porque así no podemos seguir. Todos los partidos que se viene de ahora en adelante son finales tenemos que tratar de sumar con triunfos donde sea.

Positivismo en el plantel

Yo sé que el rival viene bien y nosotros tenemos que hacer lo posible por levantar esto como sea. Venimos bien anímicamente y esto lo sacamos porque lo sacamos.

La vistosidad de sus goles

Me gusta mucho rematar de afuera del área siempre lo he hecho durante toda mi carrera y me han salido goles muy bonitos. Vamos a intentar seguir haciendo goles bonitos, siempre que sumen para el equipo será mucho mejor.

Sobre la clasificación a la liguilla

Muchos nos dan por muertos, que no vamos a entrar a liguilla, pero esto no termina aún. No es como empieza es como termina.

Los hechos violentos en el estadio Morazán

Está pendiente el partido contra Real España y queremos jugarlo. No ha terminado todavía el juego y hay que ver lo que puede pasa. Es una lástima lo que sucedió esa noche, nunca había vivido algo así. El fútbol terminó perdiendo.