Jonathan Rubio, dolido por la muerte de Néstor Matamala

Honduras está de luto tras el fallecimiento de Néstor Rodrigo Matamala Molina (82 años), entrenador chileno, pero con nacionalidad hondureña. El técnico falleció en Portugal este sábado a causa de un paro cardíaco.

Su jugador “favorito” y pupilo, Jonathan Rubio, habló con Diario La Prensa y manifestó la tristeza y el dolor que siente al saber de esta lamentable noticia. “Estoy muy triste, con mucho dolor. Yo no lo puedo creer por lo que pasó. Me levanté con la llamada de mi esposa, quien me aviso de que había fallecido”, empezó contando Rubio.