Jeaustin Campos analiza semifinal contra Motagua y avisa de la nueva contratación

El trabajo diferente para volver a ganar:

“Agradecer a Dios de estar trabajando en esto, que haya salido bien. Felicitar a la afición que vino, debido al tiempo y otra actividad porque hay concierto. Contento por el trabajo de los muchacho, que injusto tal vez no ganar los partidos. El equipo no modificó muchas cosas, eso lo hemos hecho, hoy se nos cerró un poco el marco y logramos anotar dos y se pudo ser cuatro, nuestro sistema defensivo se mantiene bien. La diferencia es anotar, tener la confianza de un marcador positivo, de estar bien resguardados atrás. Felicitamos al profe y Génesis, fue una extraordinaria serie”.

Hacerle frente a Motagua:

“Nosotros modificamos un poquito, tratamos de sorprender, pasamos de la línea de cinco a cuatro, después volvimos a otros sistema, nada es improvisado. La capacidad que tienen los muchachos, es sacrificio, convicción y táctico, noche redonda y con lo que viene todos los partidos son diferentes, tenemos los pies en la tierra, estamos felices. Vamos a disfrutar estas 12 horas y nos recuperamos del bache, llega en un momento oportuno. Enfrentaremos a un gran rival como Motagua, sería un error para nosotros si tomamos los otros dos partidos, ni nos creemos favoritos, ellos terminaron en segundo lugar y será un serie complicada. Tenemos el material humano para pelear y eso es lo más importante”.

Lo puntual para mejorar el campeonato:

“en los partidos siempre hay cosas por enmendar, hoy tácticamente los jugadores estuvieron impecables y llegamos con velocidad por los costados y dentro, tuvimos esa versatilidad, pero no la habíamos traducido en gol. Muy poco se destacaba en afición y entre ustedes, hoy te puedo decir ¿Qué nos falta? que empiece el juego, trabajar la mejor alternativa, hemos rescatado muchos jugadores que de repente estaban en nuestra segunda línea de batalla, hay nuevos goleadores e ilusionados para estos juegos”

La situación de Bryan Acosta:

“No presentaba ninguna incomodidad, el esfuerzo de una jugada y estiró más el pie, no sintió el pinchazo, ni contractura sino que sintió un poco falsa, pero esperamos recuperarlos creo que para el jueves, es una pieza fundamental para el equipo y yo sé que de parte de él si jugamos mañana se venda y entra, pero vamos a esperar como evoluciona”.

La conclusión que Bryan Acosta pase a ser delantero y el repunte de Jack Jean-Baptiste:

“En el fútbol los entrenadores tenemos parte de conocimiento, trabajo... Y también una parte de intuición y fortuna, conociendo un poco las virtudes de Acosta, rompía con mucha intensidad y potencia en corto, solo había un jugador con ese sector, pero no teníamos esa posibilidad de buscar un perfil igual. Estaba Marco Tulio, pero no ha tenido mucha participación y preferimos a alguien con mayor de experiencia y Darixon haciendo un recambio, generando peligro y no perdimos el marco de frente. Tenemos una nueva contratación de Dixon, lo estrenamos como delantero, hizo bastantes cosas buenas. Muy pocos equipos se nos echan atrás para buscar abrir defensas para el caso de Small y Carter. Baptiste tuvo momentos que no entraba en convocatorias, ahora es un premio a no bajar los brazos, a confiar en el equipo y jugador así los quiero al por mayor, es un profesional silencioso, le aplaudimos”.

Resurgimiento de Real España y el sistema a utilizar en semis:

“Para Real España es un equipo grande, de tradición e historia, te compro que salimos de las cenizas, y no quisiera ser tan cruel con los anteriores juegos. A pesar de esa racha los jugadores no bajaron la cabeza y así mismo tenemos que mantener esa ecuanimidad, no fuimos un desastre a pesar de esa racha, siempre intentamos y respondimos a lo que queríamos. Hoy en el gane, es una cuestión emocional y esperamos el estadio lleno el jueves, creo que no hay conciertos. No es fácil salir de esa grado de frustración”.

Seguirá tratando de jugar al contragolpe o con balón en los pies:

“Dixon lleva dos goles... Depende de los partidos que se presenten, ustedes ven contragolpe porque lo que hicimos fue velocidad y esperamos en el mediocampo, eso no es contragolpe. Es recuperar pronto y atacar rápido, contragolpe es estar metido en el área, que lo hemos hecho, tirar la pelota y corremos 60 o 70 metros. Tuvimos una salida de 25 metros, vamos a analizar los partidos y Motagua nos ha analizado dos juegos, nosotros lo mismo, están bien dirigidos y con lo que nos puede presentar para este juego. Nosotros a seguir una línea parecida con este nuevo sistema, tenemos la capacidad de dar la sorpresa y sin ser sorprendidos”.