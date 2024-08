Jeaustin Campos habla del arbitraje ante Génesis; ¿cuándo jugará Acosta?

El arbitraje y el triunfo

La sensibilidad de ver algunas situaciones, yo entiendo que hay diferentes maneras de arbitrar, para unos una cosa es falta, para otros no, pero al principio a todos, incluyéndolos a ellos nos costó entrar en el partido. Sí mostré la inconformidad con el cuarto árbitro de algunas situaciones, como que falta mantener un poquito el sentido común, pero bueno, es parte del espectáculo, así estamos todos, hoy fueron más evidentes algunas situaciones en las que se equivocaron, a pesar de todo gracias a Dios logramos ganar, jugar bien y lo del arbitraje es un puntito por ahí nada más.

Ganamos ante un equipo con mucho oficio, con colmillo, engrandece nuestro gane un rival como este, está muy bien dirigido, ganarle me satisface.

Suplencia de Cristian Cálix y próximos dos juegos

En el mediocampo tuvimos gente complicada con el dengue, en el caso de Carter también, Mejía viene de la selección un poco bajo, se le hicieron exámenes de fatiga y salió un poco alto. A todos se los dije, Cálix está trabajando bien, la competencia es muy cruel, ya hoy jugó Tatum, Jhow está haciendo un buen trabajo, ellos están claros que les va a llegar su turno, como les he dicho, deben preocuparse por el cómo lleguen cuando les llegue la oportunidad.

Falta de gol

Todos los goles que llevamos han sido de nuestros delanteros que han tenido más minutos, Vuelto, Carter, Moya, eso quiere decir que estamos ahí. Hoy amenazamos con tres delanteros para crear esas opciones, las tuvimos, creo que nos falta más de tranquilidad en ofensiva, hay momentos que ocupamos más tranquilidad y hay que escoger mejor en la jugada, estamos fallando quizás en la asistencia. Es una deuda que tenemos pendiente, que estamos por saldar, estamos claros que son áreas de mejora muy sensibles y evidentes.

Las claves del triunfo

Fue una semana difícil, complicada, pero los muchachos lograron recuperarse, costó, pero tuvieron un premio justo. Uno trata de manejar los hilos, pero ellos son al final los que trabajan. Hoy jugamos con tres delanteros, con la posibilidad de juntarse en el medio, interpretaron bien lo que queríamos, el mérito es de ellos.

Clásico ante Marathón

Yo he estado en clásicos donde he venido ganando en partidos anteriores y tal vez no me va bien en el clásico o al revés. Los clásicos son totalmente diferentes y no corresponde a comportamientos de partidos atrás. En los clásicos el jugador se motiva más, hay más atención de la prensa, de la afición. A la gente le digo que vamos partido a partido, confiemos, tuvimos un clásico ante Motagua y los muchachos respondieron bastante bien, no hay por qué dudar de que sea diferente. Ellos llevan una ventaja, llevan más tiempo juntos trabajando con el mismo entrenador, vamos a analizar al Marathón y ver de qué manera podemos contrarrestar.

Brayan Acosta, ¿cuándo jugará?

Es una noticia muy agradable, es un gran tipo y sé que es un gran jugador, nos va a aportar muchísimo, vamos a esperar ahora que viene porque no sabemos lo del pase, que son cuestiones administrativas, pero ojalá podamos contar con él para el fin de semana que viene.