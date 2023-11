Honduras- México: Salvador Nasralla y Yanuario Paz señalan las claves

”Hoy la gran cama que tuvo Honduras entre el año 1998 hasta el 2014, esos años en lo que clasificamos a dos mundiales ya no existen. Pero tengo la confianza que esta nueva generación con un buen maestro que es Reinaldo Rueda, que exige no solamente la parte futbolística, también la emocional y la disciplinaria. Normalmente los técnicos que ha tenido Honduras con todo respeto no han ejercido sobre los futbolistas por diferentes razones.”

¿Tiene posibilidades Honduras de vencer a México?

Yanuario Paz

”En la serie de dos juegos me parece que no. Honduras no es el candidato y sin llegar a ser pesimista, voy a ir de acuerdo a la realidad, me conformaría que fuera competitivo porque no se va enfrentar a México en las eliminatorias, ni ante EUA y Canadá, pero estos rivales te van a demostrar el verdadero nivel que se tiene. Me conformaría que mostrara cosas interesantes, que genere cierto grado de confianza.”

Salvador Nasralla:

”Un factor que no sé si ha desaparecido y es el mental. Por alguna razón el mexicano cuando enfrenta al hondureño siente que está con jugadores físicamente superiores. Bueno, ahora es diferente porque tenemos futbolistas pequeños de estatura y similares a ellos como el caso de Jorge Álvarez y Edwin Rodríguez, ya no está aquella diferencia de la fuerza como Bengtson y Costly que tenían mucha potencia y físico. Siento que ahora tenemos un equipo más liviano y más tocador, debe de haber una táctica.”

”En la mente del futbolista se crece eso que Honduras es un rival fuerte, entonces puede ser que con un ambiente del estadio y que la gente apoye al equipo, podría ser que algunos jugadores mexicano se achiquen y no rindan tanto como en sus torneos locales.”

Claves del Honduras- México

Yanuario Paz

”El futbolista hondureño se va a querer crecer, es otro ambiente, otro fútbol cuando viene México, apeló más a lo futbolístico al entorno porque el jugador mexicano está acostumbrado a este tipo de entorno. Esperemos que Honduras pueda crecer y que tenga la capacidad para hacer un buen partido.”

¿Extrañará la selección de Honduras el ambiente de San Pedro Sula?

Salvador Nasralla

”Yo me imagino que unos cinco mil aficionados de la costa norte vendrán a Tegucigalpa. Esta vez la mayor parte de los jugadores no son costeños, entonces es diferente a lo que pasaba antes que la mayoría era de La Ceiba, de la Costa Norte. Creo que es más ventaja para México que desventaja para Honduras, siento que nuestra selección jugará bien.”

”Ahora lo más probable es que México anote un gol, si en ese momento no hay alguien para que motive al público para que la afición no se baje, es posible que los jugadores se van a contagiar con ese bajón.”