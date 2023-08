Reggi revela las claves triunfo de Olimpia y responde si habló con Troglio

Tegucigalpa, Honduras.

Olimpia acabó con el invicto del Motagua en la quinta fecha del Apertura 2023, pero este duelo tuvo algo especial y fue la dirección técnica de Gustavo Reggi. El asistente técnico olimpista cumplió a cabalidad el primer duelo de sanción de Troglio en el Apertura 2023 y dejó superlíder a un león que no tiene rival en Honduras.

Una vez conocido el pitazo final del árbitro Jefferson Escobar, el sudamericano atendió a los medios de prensa y destacó el trabajo que hicieron sus jugadores en el derbi 272 en la Liga Nacional. También respondió si recibió ayuda de Pedro Troglio, quien no asistió al partido tras ser suspendido por la Comisión Nacional de Disciplina. - CONFERENCIA DE PRENSA - Se viene al clásico con presión por lo sucedido en Copa Centroamericana, ¿cómo sienten esta victoria ante Motagua? Acá hay que separar la Copa Centroamericana con la Liga Nacional. Olimpia por historia y por escudo se tienen que ganar todos los partidos, a veces se te da, a veces no. Nosotros estamos muy bien, el grupo está bárbaro, estuvo reflejado hoy, más allá de que los primeros 25 minutos nos costó hacer pie donde Motagua nos creó situaciones. Después en adelante supimos controlar el partido tácticamente muy bien, sabíamos que el juego de ellos era el pelotazo de Rougier a la cabeza de Auzmendi o alguna jugada de Yeison Mejía por afuera. Estamos contentos con los jugadores, pero como decís vos (al periodista) las críticas vienen cuando estás en un equipo grande, pero este plantel pisa fuerte y hoy la he demostrado. ¿Fueron muy superiores al Motagua? No, muy superiores no. Como le dije a tu colega; después de los 25 minutos de las jugadas de Auzmendi y López manejamos el partido tácticamente, no nos podían entrar, les costaba entrar y nosotros cuando tuvimos la pelota hicimos muchas triangulaciones en la pelota, no estuvimos erráticos, estuvimos precisos y por eso llegaron los goles, me voy contento con la entrega de mis jugadores.

¿Qué le gustó del equipo y dio el golpe de autoridad? Me gustó la parte táctica sacando los primeros 25 minutos, pero después, salvo un tiro libre o córner de acción parada, pero después el equipo hizo lo que habíamos practicado en la semana. El equipo estuvo intacto y la precisión para crear jugada, pero nos faltó al último de precisión, pero hay un desgaste físico muy grande y no pudimos lograr el tercer gol. ¿Cómo define la noche de Yustin Arboleda y qué hizo Troglio en medio de la sanción? Nosotros como cuerpo técnico nos conocemos de memoria, no es la primera vez que me toca dirigir, es más, dirigí la final donde salimos campeones en el tricampeonato. En eso trabajamos en la semana que es lo que se volcó hoy, por supuesto que estando Pedro Troglio por el respeto que tienen los jugadores al cuerpo técnico, si yo hago una indicación me hacen caso, para eso estamos. Pedro no mandó mensaje, nada por el estilo. En referencia a Yustin Arboleda me pone contento cuando hacen goles, a uno le cuesta, a otro no, quizá en otro partido hace gol otro delantero y mientras los delanteros metan goles eso quiere decir que el juego va bien. Uno debe preocuparse cuando el delantero no meta goles y no se le creen situaciones, ya que sería preocupante. Desde que comenzó el torneo quizá en el partido ante Real Estelí no lo hicimos y lo pagamos caro.