”Olimpia no me exige un Messi, pero pueden salir muchos Luis Palma”

“Es bonito trabajar en esto, me han tratado muy bien, pero es una gran responsabilidad, un gran compromiso. Olimpia no me está exigiendo que descubra aquí un Messi pero le puedo dar a muchos jugadores como Luis Palma ”, comenta.

“Para mí ese es un error que se está cometiendo, pienso que en vez de quitarle años hay que ponerle años porque muchos jóvenes se pierden la oportunidad pero es una decisión de la Federación que no queda más que respetar, sin embargo algunos entrenadores que estamos dirigiendo en categorías menores no estamos de acuerdo en eso, prácticamente están retirando a los jugadores a los 18 años, hay muchachos que a esa edad no han desarrollado todo su potencial y necesitan que se sjgan trabajando con ellos, pero ya no se podrá. A nivel mundial las categorías menores son una Sub 23, Sub 20, Sub 21 y Sub 22 pero acá mas bien estamos acortando las edades y las posibilidades de los muchachos. Nosotros aquí tenemos la idea de sumar una categoría U14 y U12 para ampliar la oportunidad y la posibilidad de tener más jugadores para la institución”.

Su trabajo es preparar a los futbolistas en la parte física, técnica y táctica pero también se les transmite principios para que tengan carácter y personalidad.

Lamenta que algunos equipos de Liga Nacional tengan abandonadas sus reservas porque ven el proyecto como un gasto cuando tiene que ser visto como una inversión que a veces da los resultados a largo plazo. “Muchos directivos no entienden esa situación. Recuerdo que estando en el Vida para la final no sabíamos si íbamos a viajar, ese día el partido era a las 6:00 pm y llegamos a Tegucigalpa a las 5:40 pm, fue un gran mérito que le ganáramos ese título al Olimpia. Habían muchas carencias, de balones, uniformes, a veces no teníamos ni agua”.

Olimpia le abre la puerta en La Ceiba a todo jóven que quiera formar parte de la institución, “el único requisito para que se quede es que tenga talento y no debe estar federado con otro equipo. También vemos la parte personal de él, tiene que ser sano y no conflictivo, tratamos de aconsejarlos e incorporarlos para que vayan cambiando su forma de ser, en base a eso lo vamos preparando”.

La directiva del Olimpia procura que siempre tengan cancha para entrenar y les provee todo el material para los entrenamientos.

“Yo la verdad estoy agradecido con esta gran institución Olimpia, me han abierto las puertas, me han dado trabajo pero lo que más me ha gustado es que me han dado toda la confianza del mundo, esa para mí es una gran oportinidad para ir creciendo como entrenador. Quiero seguir aprendiendo pero también me hace feliz estarle dando a estos muchachos la oportunidad”, expresa Pavón, extécnico también del equipo Bucanero de la Segunda División.