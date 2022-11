Fabián Coito tras perder el título de Liga Concacaf ante Olimpia: “El único responsable soy yo”

Además, el uruguayo reveló que se sintió con bronca al no poder ganar la final internacional, en su estadio, con su gente.

BRONCA POR NO GANAR

Fabián Coito inició respondiendo de su continuidad con la Liga al no poder ganar uno de los dos títulos en competencia.

Asimismo, el exentrenador de la Bicolor mencionó que hablará si sigue o no con el director deportivo de la institución Manuda.

“Acá no nos eliminaron. Acá nos ganaron la final. Es un partido que perfectamente nos estaba respondiendo, estábamos más cerca de lograr el tercero que el empate de ellos. Con respecto al duelo, siempre queremos ganar de acuerdo a la institución de la historia de la grandeza de la Liga Deportiva Alajuelense. En el torneo lo hicimos, enfrentamos a una gran institución. En el torneo local llegamos hasta semifinales y hay elementos que no es el momento para analizar, donde también enfrentamos a un gran rival. Yo siempre quiero ganar y cuando no se puede nos queda la bronca el deseo de haberlo logrado”, enfatizó el DT del Alajuelense.

“SOY EL ÚNICO RESPONSABLE”

Sumado a lo anterior, Fabián Coito defendió a sus futbolistas y afirmó que el único culpable de la derrota fue él. Pero también explicó que el equipo se va a levantar de la racha negativa.

“Un poco de lo que hablamos con los jugadores e intentamos transmitirles, que era dejarlo todo en busca del resultado, cosa en el fútbol no se alcanza igualmente. Yo creo que el equipo se entregó, yo creo que el equipo se esforzó. Además, les repito, el único responsable soy yo como entrenador. El fútbol es así, siempre juegan dos equipos y gana uno, no por eso quiere decir que se juega mal. La Liga es una institución muy grande, la cual se hace de su gente. Ellos deben seguir apoyando y mañana hay que volver a empezar en busca de un futuro mejor”, arguyó.

Añadió: “Siempre lo buscamos en todo momento, poniendo gente por banda, poniendo gente por dentro, para traer y liberar afuera. El equipo lo intentó, se esforzó, nos agrupamos para un funcionamiento, pero no alcanzó en el partido para lo que teníamos que hacer”.

“UN GRAN TORNEO”

La Liga Deportiva terminó invicto jugando de local. En ese sentido, Coito explicó a la prensa, que la Liga hizo un gran certamen a pesar de quedar subcampeones.

“Me parece que hicimos un gran torneo, llegamos a la final. Tuvimos partidos buenos, otros no tanto de acuerdo a los resultados. Y con respecto al futuro, no tengo elementos para hablar ahora de eso. Lo hablaremos con quien corresponda y con el director deportivo”, finalizó.