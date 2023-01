“No había ni para frijoles”,dura confesión de exboxeador olímpico

“No había ni para frijoles. Yo tenía 80 dólares y se los di a mi mamá. Ya Erika iba a cumplir tres años y Juan venía en camino. Mi medalla, reluciente, estaba guardada en un fino estuche, mientras yo volvía a los viejos tiempos” relató.

Y sobre el regalo del mandatario comentó: “El presidente del COM me regaló 15 mil pesos, y me dijo guárdalo, y le contesté que cómo guardarlo, si no tenemos ni para comer, por lo que, Vázquez Raña me indicó que pusiera una lista de lo que necesitaba”.

Después de eso, el medallista olímpico recibió otra sorpresa, al parecer su esfuerzo iba a ser recompensado. Muebles en su casa y un departamento en casa de parte del Comité.

Paredes regresó a los entrenamientos, pero aún no tenía el dinero suficiente y su familia crecía, por lo que decidió dejar el amateur e integrarse al profesional, en donde no tuvo éxito.

En la época del presidente de México, Carlos Salinas de Gortari, creó una ley para que los medallistas olímpicos recibieron una beca vitalicia. Desde ese momento el exboxeador recibe mensualmente 10 mil pesos.