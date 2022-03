Las revelaciones de Emilio Izaguirre: Su retiro, el momento de Marathón, salida de Diego Vázquez y el ‘Bolillo‘ Gómez

San Pedro Sula, Honduras.

Emilio Izaguirre (35 años) está en la recta final de su recuperación. En tres semanas estará haciendo fútbol y dejando atrás los cuatro meses sin actividad. El defensa ex-Celtic de Escocia ha repasado su carrera y sorprende al asegurar que hubiera dejado en el cargo a Diego Vázquez en el timón de Motagua. Se siente triste por el mal momento de Marathón. ‘Milo‘ ganó 13 títulos con el equipo escocés. Con Motagua obtuvo una Liga Nacional y una Copa Uncaf. LA ENTREVISTA:

¿Cómo va el proceso de recuperación, Emilio? Ha sido muy duro porque a mí me operaron y ya había vuelto a correr y a hacer trabajos físicos; pero me volvieron a abrir porque tuve reacción del tornillo y los puntos de adentro; pero ya me quitaron las grapas. En dos o tres semanas ya estaré haciendo fútbol. ¿Qué piensa del momento que atraviesa el Marathón? Me da pesar por el profe y el cuerpo técnico. El profe Tato me dijo: “la vida es injusta”, y es así. Hay que ver en lo que uno está fallando y qué nos hace falta para mejorar porque hay un buen cuerpo técnico. Tengo confianza en Dios de que esto va a salir adelante porque siento una buena energía en el grupo. ¿Le sorprendió la salida de Diego de Motagua? Sí, de mi parte no lo hubiera sacado, le hubieran dado hasta el final de temporada porque el equipo tenía un ADN, él llevaba jugadores que conocían su forma de trabajar. Los cuatro campeonatos que ganó Olimpia él estuvo peleando ahí, el único. El Motagua de Diego era complicado para los rivales.

¿Con la salida de Diego se le abre la posibilidad de un regreso al Motagua? No como jugador. Soy Motagua, pero mi deseo es retirarme en Marathón. Rolin Peña cuando me renovaron me dijo que ellos querían que yo me retirara en Marathón, y tengo todas las ganas del mundo. Estoy agradecido con Orinson, Rolin y todo el cuerpo técnico de Marathón. Mi deseo era retirarme en Motagua, pero si Dios quiere, mi anhelo es retirarme en Marathón y luego prepararme para ser parte de la dirigencia, ya sea aquí o en el Motagua. ¿Le gustó el nombramiento del Nene Obando o le hubiera gustado Amado Guevara? Es que yo no soy el dueño de Motagua, el Nene para mí es una gran persona, un gran amigo, lo conozco bien. Amado no digamos, le tengo un respeto grande, un ídolo que desde niño lo admiré, quise jugar con él, Guevara siempre va a ser mi capitán. Me ayudó mucho, es de todas las personas a las que le estoy agradecido. Ojalá se le brinde la oportunidad, sea en Motagua o en otro club grande, y que demuestre sus conocimientos. ¿Por qué Kervin Arriaga no se marchó al Celtic? Él tenía la posibilidad de irse al Celtic. Yo fui en mayo y estuve con ellos, hablé con el agente. Ellos en los Juegos Olímpicos lo iban a ver, si él jugaba los tres partidos de los Olímpicos iba a tener el permiso de trabajo porque solo jugando una competencia internacional se lo podían dar porque la Selección estaba arriba del ranking 50. En Gran Bretaña si el ranking arriba del 50 muy difícil que le den el permiso de trabajo. Esa era la oportunidad de Kervin, de ir, de mostrarse, que lo miraran e ir al Celtic, esa era la idea. Ahora no puedo recomendar a nadie porque nadie está arriba del 50, eso me dice la gente del Celtic.