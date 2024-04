Edwin Rodríguez: “El invicto ya quedó; ahora vamos por ser campeones”

Las dos derrotas del Olimpia

Obviamente inconforme con las dos derrotas porque no nos gusta perder, pero no nos volvemos locos, sabemos que en el fútbol son más las derrotas que obtienes que lo que ganas, si tú te fijas los futbolistas disputan muchas competencias y no ganan siempre, el fútbol es así y nos centramos en el partido que viene, que va a ser mucho complicado, es un clásico y se juegan para poder ganarlos.

Hemos perdido con dos buenos equipos que se han preparado para estar arriba, están peleando con nosotros esos primeros lugares.

El partido del miércoles fue un golpe duro también, era un rival directo, nos pudimos haber separado de ellos y estar más tranquilos en la parte de arriba, pero ahora nos centramos en lo que viene, sabíamos que los tres partidos que se venían iban a ser bastante complicados, más los horarios y los viajes, seguimos centrados en nuestro objetivo de salir campeón.

El tema del invicto ya quedó, se hizo historia, se rompieron récords y ahora vamos por ser campeones. Antes de las derrotas se hablaba mucho que Olimpia no tenía rival, pero ahora que hemos perdido la liga está demasiado bonita. Al final siempre ha sido así porque Olimpia siempre ha tenido eso de salir a ganar en todos los partidos y cuando los pierdes se habla de otra manera.

La racha de no perder como locales

Jugar en el estadio (Nacional) conviene a todos los equipos que les gusta jugar bien o intentar jugar bien porque la cancha te da, esta cancha a nosotros se nos da bien, en los últimos partidos hemos sacados buenos resultados, pero por lo mismo, por el terreno de juego. Me gustaría que todas las canchas del país fueran así como la del Nacional y esperemos que en un futuro se pueda dar.

Y la racha, en algún momento se pueden romper, a nadie le gusta perder, pero están ahí, nosotros siempre concentrados en ir partido a partido, ir a ganarlos.

El tema físico para el clásico

La verdad es un tema mental, vamos a llegar bien, son cuatro días para recuperarnos, todo el equipo está disponible, la intención es ir a jugar y ganar.

Se quitaron la presión del invicto

Mentalmente el equipo está bien, sabíamos que íbamos a perder en un algún momento, como les digo, las derrotas son más de lo que ganas, habíamos acostumbrado a la gente de Olimpia a estar ganando partido tras partido y la presión creo que se generaba a partir de los medios, de la misma gente que quiere seguir ganando, pero nosotros nunca dijimos ´vamos a llegar a 45 partidos y luego perder’. La idea era ir partido a partido, estamos con la disposición de seguir sumando para asegurarnos los primeros lugares.

12 partidos sin caer contra Motagua

Sabemos que cuando pierdes un partido te entran dudas, en estos dos partidos nos han ganado bien porque ellos han marcado los goles, pero creo que no hemos sufrido como en otras ocasiones.

En cuanto a Motagua, está ahí la estadística, ellos van a querer romperla y nosotros vamos a querer seguir alargando, va a ser un partido bonito.