Destruyó a Dembélé por gritar su golazo al Barcelona: “Caradura, es un sinvergüenza”

Ousmane Dembélé marcó un golazo con el PSG y se olvidó de su pasado en el FC Barcelona , pues el delantero francés lo gritó y celebró con mucha euforia, algo que los barcelonistas no le perdonan y lo empezaron a atacar.

El festejo del ‘Mosquito’ fue descontrolado. El francés cumplió con la ‘ley del ex’ y fue a gritarlo cerca de la tribuna donde estaban los aficionados del Barça y vieron claramente como celebraba ese tanto ante su ex equipo. Dembélé no se guardó nada: le pidió aliento a los hinchas parisinos, se abrazó con sus compañeros y se golpeó el pecho por marcar ese golazo.

Las reacciones no se han hecho esperar contra Dembélé , las redes sociales explotaron y los seguidores azulgranas le dijeron de todo al exfutbolista del FC Barcelona por su desafortunado gesto.

Y agregó: “Le dedico este triunfo a los ultras del PSG, pero después, a Dembélé. Ubicate por favor. Cómo vas a celebrar ese gol así, alentando a los ultras. Eres un sinvergüenza profesional. Este club te ha pagado un dineral cuando ni jugabas. Te han recuperado y Xavi te defendió hasta el final. Me alegro que te hayas ido”.

“Hoy no duermes, yo no sé qué pasara en la vuelta en Barcelona, pero Dembélé, hoy no duermes”, sentenció Lesan, que fue alabado por todos los hinchas del Barcelona.