Dani Carvajal suelta un bombazo: “Le digo que deje el City y venga al Real Madrid”

“Sí, sin duda”, contestó el lateral de la selección española cuando le preguntaron por si él se llevaría a Rodri al Real Madrid. Carvajal ni lo dudó: “Se lo digo todos los días, deja Mánchester que no hay sol y vente a Madrid, que te necesitamos, que eres de aquí, de Madrid”.

“Él me dice: ‘Sí, bueno, tengo contrato. Aquí (Inglaterra) no hay cláusulas...’ Me da largas, me da largas, pero sería un fichajazo. Siendo español, de Madrid... Encajaría a la perfección”, agregó Carvajal en su explicación. “Sí, sí, ¡todo encaja!”, exclamó tras el comentario del periodista de que, además, el dorsal ‘16’ queda libre en el Bernabéu esta temporada.