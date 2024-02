Costa Rica con insólito problema: Gustavo Alfaro podría no dirigir ante Honduras

Alfaro tiene problemas legales que no le permiten dirigir y desarrollar su propósito en el banquillo de la selección costarricense, a pesar de estar ya tres meses en el cargo.

El técnico argentino fue anunciado en noviembre del 2023 como nuevo seleccionador de Costa Rica , ya dirigió dos juegos, pero ahora se le presenta un inconveniente insólito que no le permite estar al frente del equipo con normalidad.

Alarma en Costa Rica antes del repechaje contra Honduras . Y es que Gustavo Alfaro , entrenador de la selección tica, podría no dirigir el vital partido frente a los catrachos por un serio problema que se le ha presntado.

El drama que está viviendo el entrenador sudamericano se debe a líos burocráticos. Según informó Tigo Sports Costa Rica , ni Gustavo Alfaro ni los miembros de su cuerpo técnico cuentan con permiso de trabajo ya que en Migración de dicho país no está la documentación para otorgarle dicha licencia.

El portal Futbolred asegura que este impase fue por falta de gestión de la Federación costarricense , ya que tenían en su poder la documentación exigida a los miembros del cuerpo técnico de la selección, incluidos los antecedentes penales apostillados en Argentina; y este hecho tiene molesto a Alfaro , pues no está acostumbrado a este tipo de inconvenientes.

Las cosas no están fáciles para Alfaro , pues no pudo presentar informes de su gestión e incluso tuvo que cancelar una reunión con dirigentes de la Federación tica , para presentar su gira de legionarios, y poder hablar con ellos sobre el partido amistoso contra Honduras de la fecha FIFA de marzo.

Osael Maroto , presidente de la Federación Costarricense de Fútbol , compareció ante los medios de comunicación para aclarar el asunto, reconoció el error e informó que meses atrás enviaron la solicitud a la Dirección General de Migración y Extranjería , la cual fue rechazada y hasta hace pocos días no se había retomado.

“Cometimos un error que estamos enmendando, no se presentaron los documentos al 100 y ya arrancamos el proceso que está por definirse. Se enviaron los documentos y no se le dio el seguimiento”, expresó Maroto.

El jerarca espera que en alrededor diez días todos los implicados puedan contar con todo en regla para poder estar desempeñando su labor. Maroto dio a conocer que están trabajando en conjunto con un cuerpo de abogados especializados para poder tener todos los trámites lo antes posible para el duelo contra los catrachos.

“Es un error que no tiene que volver a suceder, el error es no tener el trámite como tiene que ser, la federación siempre ha hecho los trámites migratorios. En el pasado se tuvo problemas con el profesor Suárez eso no nos saca del hueco en el que estamos y nos estamos asesorando de la manera correcta”, agregó.

En esta misma situación también se encuentran otros profesionales de la FCRF como el presidente de la Comisión de Arbitraje, Horacio Elizondo y el entrenador de la selección femenina, Beni Rubido.